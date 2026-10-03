Dışişleri Bakanlığı'ndan gurur dolu mesaj! 17 yıl önce atılan imza büyük bir güce dönüştü
Dışişleri Bakanlığı'ndan gurur dolu mesaj! 17 yıl önce atılan imza büyük bir güce dönüştü
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatının kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümünü ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 29-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 13. Zirve öncesinde yapılan açıklamada, Türk dünyasının ortak potansiyelini refaha dönüştürme ve 'Türk Yüzyılı'nı birlik içinde inşa etme kararlılığı vurgulandı.
Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 10:20
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 10:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünü kutladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü ile TDT kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünün kıvançla kutlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Devletleri Teşkilatı, ortak tarihimiz, dilimiz ve kardeşlik bağlarımızdan aldığı güçle, dayanışmamızı kurumsallaştıran ve işbirliğimizi pekiştiren önemli bir platforma dönüşmüştür. 29-30 Ekim tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, bu ortaklığı daha da ileriye taşıyacaktır.
Türkiye, Türk dünyasının beşeri, ekonomik ve stratejik potansiyelini ortak refaha dönüştürme ve Türk Yüzyılı'nı birlik ve dayanışma içinde inşa etme hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."
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Dışişleri Bakanlığı'ndan gurur dolu mesaj! 17 yıl önce atılan imza büyük bir güce dönüştü
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatının kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümünü ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 29-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 13. Zirve öncesinde yapılan açıklamada, Türk dünyasının ortak potansiyelini refaha dönüştürme ve 'Türk Yüzyılı'nı birlik içinde inşa etme kararlılığı vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünü kutladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü ile TDT kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünün kıvançla kutlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Devletleri Teşkilatı, ortak tarihimiz, dilimiz ve kardeşlik bağlarımızdan aldığı güçle, dayanışmamızı kurumsallaştıran ve işbirliğimizi pekiştiren önemli bir platforma dönüşmüştür. 29-30 Ekim tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, bu ortaklığı daha da ileriye taşıyacaktır.
Türkiye, Türk dünyasının beşeri, ekonomik ve stratejik potansiyelini ortak refaha dönüştürme ve Türk Yüzyılı'nı birlik ve dayanışma içinde inşa etme hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."
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