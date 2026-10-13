DHKP/C'ye 7 ilde operasyon 18 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DHKP/C'ye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Ekim 2026 sabahı gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda geçmiş yıllarda düzenlenen saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 kişi tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 13.10.2026 09:58
Haber Güncellenme Tarihi: 13.10.2026 10:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
DHKP/C'nin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturmada, İ.K. ve E.Ç. isimli kişilerin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdikleri ifadeler incelendi. İ.K.'nin beyanları doğrultusunda 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen ve failleri belirlenemeyen eylemler ile 2019 yılında AK Parti Sultangazi seçim irtibat bürosuna yönelik silahlı saldırı yeniden değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında söz konusu eylemlere katıldığı veya talimat verdiği değerlendirilen kişilerin kimliklerinin belirlendiği aktarıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilere yönelik çalışmalar genişletildi.
Geçmiş yıllardaki saldırılar yeniden incelendi
Soruşturma dosyasında 31 Mart 2016 tarihinde İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'na (TOMA) molotofkokteyli atılması olayı yer aldı. Aynı yıl 1 Mayıs'ta polis araçlarına molotofkokteyli atılması ve Gazi Polis Merkezi'ne silahla ateş açılması olayları da incelemeye alındı.
Ayrıca 2016 yılında Karayolları Genel Müdürlüğüne ait bir kulübenin yakılması ve 6 Nisan 2017'de Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısına bomba süsü verilmiş pankart asılması olayları soruşturma kapsamında değerlendirildi. Dosyada 2019 yılında AK Parti Sultangazi seçim irtibat bürosunun kurşunlanmasına ilişkin olay da bulunuyor.
50 şüpheliden 11'i cezaevinde, 20'si yurt dışında
Etkin pişmanlık ifadeleri ve yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 50 şüpheli tespit edildiği bildirildi. Yapılan incelemelerde bu kişilerden 11'inin cezaevinde bulunduğu, 20'sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
Türkiye'de bulunduğu değerlendirilen diğer 19 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında şüphelilerin adresleri tespit edildi.
7 ilde 27 adrese eş zamanlı operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim 2026 tarihinde saat 05.00 sıralarında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul'da 21, Ankara, Hatay, Tunceli, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de toplam 6 olmak üzere 27 adreste arama gerçekleştirildi.
Operasyonlarda hakkında yakalama çalışması yürütülen 19 şüpheliden 18'i yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman olduğu belirtilen belgelere el konuldu.
Soruşturma kapsamında incelemeler sürüyor
Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler incelemeye alındı. Yakalanan şüphelilere ilişkin adli işlemler devam ederken henüz yakalanamayan bir kişinin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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DHKP/C'ye 7 ilde operasyon 18 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DHKP/C'ye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Ekim 2026 sabahı gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda geçmiş yıllarda düzenlenen saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 kişi tespit edildi.
DHKP/C'nin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturmada, İ.K. ve E.Ç. isimli kişilerin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdikleri ifadeler incelendi. İ.K.'nin beyanları doğrultusunda 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen ve failleri belirlenemeyen eylemler ile 2019 yılında AK Parti Sultangazi seçim irtibat bürosuna yönelik silahlı saldırı yeniden değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında söz konusu eylemlere katıldığı veya talimat verdiği değerlendirilen kişilerin kimliklerinin belirlendiği aktarıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilere yönelik çalışmalar genişletildi.
Geçmiş yıllardaki saldırılar yeniden incelendi
Soruşturma dosyasında 31 Mart 2016 tarihinde İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'na (TOMA) molotofkokteyli atılması olayı yer aldı. Aynı yıl 1 Mayıs'ta polis araçlarına molotofkokteyli atılması ve Gazi Polis Merkezi'ne silahla ateş açılması olayları da incelemeye alındı.
Ayrıca 2016 yılında Karayolları Genel Müdürlüğüne ait bir kulübenin yakılması ve 6 Nisan 2017'de Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısına bomba süsü verilmiş pankart asılması olayları soruşturma kapsamında değerlendirildi. Dosyada 2019 yılında AK Parti Sultangazi seçim irtibat bürosunun kurşunlanmasına ilişkin olay da bulunuyor.
50 şüpheliden 11'i cezaevinde, 20'si yurt dışında
Etkin pişmanlık ifadeleri ve yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 50 şüpheli tespit edildiği bildirildi. Yapılan incelemelerde bu kişilerden 11'inin cezaevinde bulunduğu, 20'sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
Türkiye'de bulunduğu değerlendirilen diğer 19 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında şüphelilerin adresleri tespit edildi.
7 ilde 27 adrese eş zamanlı operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim 2026 tarihinde saat 05.00 sıralarında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul'da 21, Ankara, Hatay, Tunceli, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de toplam 6 olmak üzere 27 adreste arama gerçekleştirildi.
Operasyonlarda hakkında yakalama çalışması yürütülen 19 şüpheliden 18'i yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman olduğu belirtilen belgelere el konuldu.
Soruşturma kapsamında incelemeler sürüyor
Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler incelemeye alındı. Yakalanan şüphelilere ilişkin adli işlemler devam ederken henüz yakalanamayan bir kişinin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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