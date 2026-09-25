DEAŞ'ın finans ve propaganda ağına darbe: 28 ilde onlarca gözaltı var
DEAŞ'ın finans ve propaganda ağına darbe: 28 ilde onlarca gözaltı var
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 28 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. Jandarma TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin örgüte finansman sağladıkları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edilirken, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 12:06
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 12:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı.
ÖRGÜTE FİNANSMAN VE PROPAGANDA DESTEĞİ
Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgütle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları, ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.
Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Bakanlık, operasyonu başarıyla gerçekleştiren jandarma ekiplerini ve süreçte emeği geçenleri tebrik etti.
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DEAŞ'ın finans ve propaganda ağına darbe: 28 ilde onlarca gözaltı var
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 28 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. Jandarma TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin örgüte finansman sağladıkları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edilirken, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı.
ÖRGÜTE FİNANSMAN VE PROPAGANDA DESTEĞİ
Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgütle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları, ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.
Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Bakanlık, operasyonu başarıyla gerçekleştiren jandarma ekiplerini ve süreçte emeği geçenleri tebrik etti.
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