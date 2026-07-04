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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabulü başladı.

Haber Giriş Tarihi: 04.07.2026 15:56
Haber Güncellenme Tarihi: 04.07.2026 15:57
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı

Vahdettin Köşkü'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, ikili görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

Liderler, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

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