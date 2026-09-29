Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti bu milletin kurduğu, büyüttüğü, en kritik zamanlarda desteğini, duasını esirgemediği bir siyasi harekettir. Unutmayın biz yenilenerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız, yanlış yapanla vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz" diye konuştu.
Haber Giriş Tarihi: 29.09.2026 21:03
Haber Güncellenme Tarihi: 29.09.2026 21:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
"11 milyon 710 bin üyemizle dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz"
Sizlerin aracılığıyla AK Parti'nin millete sancağını taşıyan dava arkadaşlarımı içtenlikle selamlıyor, muhabbetle kucaklıyorum. 11 milyon 710 bine ulaşan üyemizle sadece Türkiye değil dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, ülkesine ve milletine hizmet sevdasıyla dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir teşkilatla yol yürüyoruz. Öncelikle bugün bir kere daha davamızın güçlenmesi için her bir teşkilat mensubumuzu tebrik ediyorum. Değerli fikirleriniz, tenkitleriniz ve tespitlerinizle toplantımıza yapacağınız katkıdan dolayı şimdiden hepinize teşekkür ediyorum.
"Omuzlarımızda sadece bugünün değil hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz"
Değerli yol arkadaşlarım, bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden, sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum. Daha doğrusu başta şahsım olmak üzere bu partinin kurucu değerlerini, temel ilke ve prensiplerini hepinize, hepimize tekrar hatırlatmak istiyorum. AK Partimizle ilgili olarak altını çizerek vurguladığım bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın bu mukaddes değeri bizden sonrakilere şanla, şerefle bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara saridir. Dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır. Biz omuzlarımızda sadece bugünün değil hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. "Ben olmazsam hareket olmaz" diyen varsa çok büyük gaflet içindedir, büyük bir yanlış içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir.
Biz burada garibin hakkını korumak için varız"
Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz, bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp, helalinden harcayan eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz, burada fakir fukaranın, garip gurebanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. AK Parti 14 Ağustos 2001'de mazlumların, itilmişlerin, unutulmuşların partisi olarak var olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir, inşallah hiçbir zaman da değişmeyecektir. Biz millete, ümmete, insanlığa hizmet davasında aramıza kimse giremedi, giremez.
"Biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz"
Dün neysek bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır, yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların, yağmurda, karda, yazın kavurucu sıcağında yollara düşenlerin, bu hareketin başarısı için ailesinden, çocuklarından, işinden, gücünden fedakarlık yapanların, her seçimde sandıkları bayram yerine çeviren 10 milyonların partisiyiz. AK Parti bu milletin kurduğu, büyüttüğü, en kritik zamanlarda desteğini, duasını esirgemediği bir siyasi harekettir. Böyle kalabalık bir hareketin farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını, milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin esiri oldu, kimilerini şeytan aldattı, kimileri bu kutlu hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birinin hesabını sorduk, yolumuza kararlılıkla devam ettik. AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz. Bizim farkımız budur.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti bu milletin kurduğu, büyüttüğü, en kritik zamanlarda desteğini, duasını esirgemediği bir siyasi harekettir. Unutmayın biz yenilenerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız, yanlış yapanla vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
"11 milyon 710 bin üyemizle dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz"
Sizlerin aracılığıyla AK Parti'nin millete sancağını taşıyan dava arkadaşlarımı içtenlikle selamlıyor, muhabbetle kucaklıyorum. 11 milyon 710 bine ulaşan üyemizle sadece Türkiye değil dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, ülkesine ve milletine hizmet sevdasıyla dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir teşkilatla yol yürüyoruz. Öncelikle bugün bir kere daha davamızın güçlenmesi için her bir teşkilat mensubumuzu tebrik ediyorum. Değerli fikirleriniz, tenkitleriniz ve tespitlerinizle toplantımıza yapacağınız katkıdan dolayı şimdiden hepinize teşekkür ediyorum.
"Omuzlarımızda sadece bugünün değil hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz"
Değerli yol arkadaşlarım, bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden, sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum. Daha doğrusu başta şahsım olmak üzere bu partinin kurucu değerlerini, temel ilke ve prensiplerini hepinize, hepimize tekrar hatırlatmak istiyorum. AK Partimizle ilgili olarak altını çizerek vurguladığım bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın bu mukaddes değeri bizden sonrakilere şanla, şerefle bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara saridir. Dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır. Biz omuzlarımızda sadece bugünün değil hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. "Ben olmazsam hareket olmaz" diyen varsa çok büyük gaflet içindedir, büyük bir yanlış içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir.
Biz burada garibin hakkını korumak için varız"
Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz, bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp, helalinden harcayan eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz, burada fakir fukaranın, garip gurebanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. AK Parti 14 Ağustos 2001'de mazlumların, itilmişlerin, unutulmuşların partisi olarak var olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir, inşallah hiçbir zaman da değişmeyecektir. Biz millete, ümmete, insanlığa hizmet davasında aramıza kimse giremedi, giremez.
"Biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz"
Dün neysek bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır, yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların, yağmurda, karda, yazın kavurucu sıcağında yollara düşenlerin, bu hareketin başarısı için ailesinden, çocuklarından, işinden, gücünden fedakarlık yapanların, her seçimde sandıkları bayram yerine çeviren 10 milyonların partisiyiz. AK Parti bu milletin kurduğu, büyüttüğü, en kritik zamanlarda desteğini, duasını esirgemediği bir siyasi harekettir. Böyle kalabalık bir hareketin farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını, milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin esiri oldu, kimilerini şeytan aldattı, kimileri bu kutlu hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birinin hesabını sorduk, yolumuza kararlılıkla devam ettik. AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz. Bizim farkımız budur.
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