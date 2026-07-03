Cumhurbaşkanı Erdoğan Meloni ile görüştü: Şahbaz Şerif yarın Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meloni ile görüştü: Şahbaz Şerif yarın Ankara'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesinde diplomasi temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-İtalya ilişkileri, savunma sanayiinde iş birliği ile bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. Yarın ise Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine çalışma ziyareti kapsamında Ankara'da temaslarda bulunacak.
Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 20:31
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 20:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Meloni'nin görüşmesinde Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. Taraflar, savunma sanayiinde iş birliğinin geliştirilmesi ve iki ülke ilişkilerine ivme kazandıracak yeni adımları değerlendirdi.
Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler de masaya yatırıldı. Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlaması beklentisini dile getirdi.
Pakistan Başbakanı Şerif Ankara'ya geliyor
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.
Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program çerçevesinde Türkiye-Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi planlanıyor. Görüşmelerden çıkacak mesajlar, iki ülke arasındaki iş birliği başlıkları açısından yakından takip edilecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meloni ile görüştü: Şahbaz Şerif yarın Ankara'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesinde diplomasi temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-İtalya ilişkileri, savunma sanayiinde iş birliği ile bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. Yarın ise Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine çalışma ziyareti kapsamında Ankara'da temaslarda bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Meloni'nin görüşmesinde Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. Taraflar, savunma sanayiinde iş birliğinin geliştirilmesi ve iki ülke ilişkilerine ivme kazandıracak yeni adımları değerlendirdi.
Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler de masaya yatırıldı. Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlaması beklentisini dile getirdi.
Pakistan Başbakanı Şerif Ankara'ya geliyor
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.
Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program çerçevesinde Türkiye-Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi planlanıyor. Görüşmelerden çıkacak mesajlar, iki ülke arasındaki iş birliği başlıkları açısından yakından takip edilecek.
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