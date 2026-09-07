Cumhurbaşkanı Erdoğan kiralık konut başvurularının başlayacağı tarihi duyurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kiralık konut başvurularının başlayacağı tarihi duyurdu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut projesinin takvimini açıkladı. Erdoğan, başvuruların 14 Eylül 2026'da başlayacağını, ilk bin konut için kuranın ise ekim ayında çekileceğini bildirdi. Başvuru sürecinin ayrıntıları ve kura takvimi, projeden yararlanmak isteyen vatandaşların gündeminde olacak.
Haber Giriş Tarihi: 07.09.2026 18:17
Haber Güncellenme Tarihi: 07.09.2026 18:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, sosyal konut ve kiralık konut projelerine ilişkin bilgi verdi. İstanbul'da 15 bin kiralık konutun vatandaşlarla buluşturulacağını belirten Erdoğan, başvuru takvimini duyurdu.
Erdoğan, "Kiralık konutlarla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. Ekim ayında ilk bin konutumuzun kurasını çekeceğiz." dedi.
Proje kapsamında İstanbul'da toplam 15 bin kiralık konutun vatandaşlara sunulması planlanıyor. Açıklamaya göre sürecin ilk aşamasında bin konut için kura gerçekleştirilecek.
500 bin sosyal konutta teslimatlar 2027'de başlayacak
Erdoğan, 81 ilde yürütülen 500 bin sosyal konut projesine ilişkin de açıklama yaptı. Proje kapsamında kuraların çekildiğini belirten Erdoğan, konutların anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlayacağını söyledi.
Kiralık konut projesi ise İstanbul'da uygulanacak. Başvuruların 14 Eylül'de başlamasının ardından ilk kura ekim ayında yapılacak.
Yarısı Bizden için süre 2027 sonuna uzatıldı
Kabine toplantısında İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümüne ilişkin Yarısı Bizden Kampanyası da gündeme geldi. Erdoğan, kampanya kapsamında 108 bin 881 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını ve yaklaşık 500 bin vatandaşın sağlam konutlara kavuştuğunu açıkladı.
Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre 435 bin 683 bağımsız bölümün yapım süreci başlatıldı. Bu sayının 2026 sonuna kadar 500 binin üzerine çıkarılması hedefleniyor.
Daha önce 2026 sonunda sona ermesi planlanan Yarısı Bizden Projesi'nin süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Böylece vatandaşlar 2027 yılında da kampanyadan yararlanabilecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kiralık konut başvurularının başlayacağı tarihi duyurdu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut projesinin takvimini açıkladı. Erdoğan, başvuruların 14 Eylül 2026'da başlayacağını, ilk bin konut için kuranın ise ekim ayında çekileceğini bildirdi. Başvuru sürecinin ayrıntıları ve kura takvimi, projeden yararlanmak isteyen vatandaşların gündeminde olacak.
Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, sosyal konut ve kiralık konut projelerine ilişkin bilgi verdi. İstanbul'da 15 bin kiralık konutun vatandaşlarla buluşturulacağını belirten Erdoğan, başvuru takvimini duyurdu.
Erdoğan, "Kiralık konutlarla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. Ekim ayında ilk bin konutumuzun kurasını çekeceğiz." dedi.
Proje kapsamında İstanbul'da toplam 15 bin kiralık konutun vatandaşlara sunulması planlanıyor. Açıklamaya göre sürecin ilk aşamasında bin konut için kura gerçekleştirilecek.
500 bin sosyal konutta teslimatlar 2027'de başlayacak
Erdoğan, 81 ilde yürütülen 500 bin sosyal konut projesine ilişkin de açıklama yaptı. Proje kapsamında kuraların çekildiğini belirten Erdoğan, konutların anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlayacağını söyledi.
Kiralık konut projesi ise İstanbul'da uygulanacak. Başvuruların 14 Eylül'de başlamasının ardından ilk kura ekim ayında yapılacak.
Yarısı Bizden için süre 2027 sonuna uzatıldı
Kabine toplantısında İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümüne ilişkin Yarısı Bizden Kampanyası da gündeme geldi. Erdoğan, kampanya kapsamında 108 bin 881 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını ve yaklaşık 500 bin vatandaşın sağlam konutlara kavuştuğunu açıkladı.
Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre 435 bin 683 bağımsız bölümün yapım süreci başlatıldı. Bu sayının 2026 sonuna kadar 500 binin üzerine çıkarılması hedefleniyor.
Daha önce 2026 sonunda sona ermesi planlanan Yarısı Bizden Projesi'nin süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Böylece vatandaşlar 2027 yılında da kampanyadan yararlanabilecek.
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