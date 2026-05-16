Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık
Kazakistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi ve ikili temaslarını tamamlayarak İstanbul’a dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyaretin Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi.
Haber Giriş Tarihi: 16.05.2026 08:40
Haber Güncellenme Tarihi: 16.05.2026 08:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından "TUR" uçağıyla İstanbul'a döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "3 gün süren Kazakistan ziyaretimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük. Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi başta olmak üzere gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Üç gün süren Kazakistan ziyaretimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2026
Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi başta olmak üzere gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. ???????????????? pic.twitter.com/B4zTJ0znTL
