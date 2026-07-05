Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki NATO Zirvesinde öne çıkan başlıklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki NATO Zirvesinde öne çıkan başlıklar
NATO Zirvesi 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da düzenlenecek. Savunma yatırımları, Ukrayna'daki gelişmeler ve NATO'nun caydırıcılık kapasitesi liderlerin gündeminde yer alacak.
Haber Giriş Tarihi: 05.07.2026 12:21
Haber Güncellenme Tarihi: 05.07.2026 12:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Zirvede savunma yatırımları, NATO'nun caydırıcılık ve savunma çalışmaları, Ukrayna'daki gelişmeler ile İttifakın güney kanadındaki son durum ele alınacak. Liderler toplantısında alınacak kararlar, NATO'nun önümüzdeki dönemdeki güvenlik politikalarına yön verecek başlıklar arasında bulunuyor.
Zirvenin gündeminde savunma yatırımları bulunuyor
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın verdiği bilgilere göre zirvede, savunma yatırımlarının artırılmasına yönelik daha önce alınan kararlar kapsamında bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilecek. NATO'nun caydırıcılık ve savunma alanındaki faaliyetleri ise 360 derecelik bakış açısıyla ele alınacak.
Liderler ayrıca Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve güvenlik sınamalarına ilişkin stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunacak.
Ukrayna ve güney kanadındaki gelişmeler değerlendirilecek
Toplantının gündeminde Ukrayna'daki son durum ile İttifakın güneyinde son dönemde yaşanan gelişmeler de yer alıyor. Bu başlıklar kapsamında müttefik ülkeler güvenlik ortamına ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.
Resepsiyon ve ikili görüşmeler yapılacak
Zirve programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuk devlet ve hükûmet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği verecek.
Kuzey Atlantik Konseyi ise 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükûmet başkanları düzeyinde toplanacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki NATO Zirvesinde öne çıkan başlıklar
NATO Zirvesi 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da düzenlenecek. Savunma yatırımları, Ukrayna'daki gelişmeler ve NATO'nun caydırıcılık kapasitesi liderlerin gündeminde yer alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Zirvede savunma yatırımları, NATO'nun caydırıcılık ve savunma çalışmaları, Ukrayna'daki gelişmeler ile İttifakın güney kanadındaki son durum ele alınacak. Liderler toplantısında alınacak kararlar, NATO'nun önümüzdeki dönemdeki güvenlik politikalarına yön verecek başlıklar arasında bulunuyor.
Zirvenin gündeminde savunma yatırımları bulunuyor
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın verdiği bilgilere göre zirvede, savunma yatırımlarının artırılmasına yönelik daha önce alınan kararlar kapsamında bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilecek. NATO'nun caydırıcılık ve savunma alanındaki faaliyetleri ise 360 derecelik bakış açısıyla ele alınacak.
Liderler ayrıca Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve güvenlik sınamalarına ilişkin stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunacak.
Ukrayna ve güney kanadındaki gelişmeler değerlendirilecek
Toplantının gündeminde Ukrayna'daki son durum ile İttifakın güneyinde son dönemde yaşanan gelişmeler de yer alıyor. Bu başlıklar kapsamında müttefik ülkeler güvenlik ortamına ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.
Resepsiyon ve ikili görüşmeler yapılacak
Zirve programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuk devlet ve hükûmet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği verecek.
Kuzey Atlantik Konseyi ise 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükûmet başkanları düzeyinde toplanacak.
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