SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yapay zeka ve çipte yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yapay zeka ve çipte yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı kapsamında yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemlerine yönelik yeni hedefleri açıkladı. Programın ilk aşamasında merkezi sınavla seçilecek 550 doktora öğrencisi, 20 araştırma üniversitesinde yetiştirilecek. Programın uygulama süreci ve yetiştirilecek araştırmacıların teknoloji ekosistemine katılımı önümüzdeki dönemde takip edilecek.

Haber Giriş Tarihi: 20.08.2026 20:20
Haber Güncellenme Tarihi: 20.08.2026 20:23
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yapay zeka ve çipte yeni dönem başlıyor

Program kapsamında 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla seçilmesi planlanıyor. Erdoğan, 5 yılın sonunda yaklaşık 3 bin genç araştırmacının Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Dört kritik teknoloji alanı öne çıkıyor

Programın odaklandığı alanlar yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri olarak sıralandı. Doktora öğrencilerinin eğitim süreci Türkiye'deki 20 araştırma üniversitesinde yürütülecek.

Erdoğan, programla ülkenin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni bir insan kaynağı hamlesinin başlatıldığını belirtti. Açıklamada, geleceğin teknolojilerini geliştiren ve üreten bir yapının güçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Kamu ve özel sektörün uzman ihtiyacı karşılanacak

Erdoğan'ın paylaşımında yer alan infografikte, kritik teknolojilerde nitelikli insan kaynağının artırılacağı belirtildi. Programın kamu ve özel sektörün ileri uzmanlık ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Program ayrıca başarılı gençlerin bilimsel kariyere daha erken katılmasını amaçlıyor. Böylece stratejik teknoloji alanlarında uzmanlaşan araştırmacı sayısının artırılması planlanıyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver