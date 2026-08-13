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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da DEM Parti İmralı Heyeti'ni Beştepe'de kabul edecek.
Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde DEM Parti İmralı heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek. Görüşme saat 16.00'da başlayacak.
Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM 'de Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi kanun teklifi görüşmeleri düzenlenmiş ve yasalaşmıştı.
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