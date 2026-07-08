Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi zirve sonrası net mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi zirve sonrası net mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, zirvede ittifakın güvenlik gündemi, savunma sanayii, terörle mücadele, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin NATO içindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarında F-35 ve S-400 sürecine yönelik soruya verdiği "Bizi izlemeye devam edin." yanıtı da öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 21:45
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 21:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra ikinci kez NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını belirterek toplantının başarıyla tamamlandığını ifade etti. Avrupa-Atlantik güvenliğinin kritik bir dönemden geçtiğini kaydeden Erdoğan, zirvede müttefiklerin ortak güvenlik hedeflerinin ele alındığını söyledi.
Geçen yıl Lahey'de verilen taahhütlerin uygulanmasının değerlendirildiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin ittifaka yönelik katkılarının da somut şekilde ortaya konulduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin NATO'daki rolüne vurgu yaptı
Türkiye'nin 1952 yılından bu yana NATO üyesi olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli güvenliğe yönelik tehditleri bertaraf edecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.
Erdoğan, "Halihazırda NATO'nun en büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz." dedi. Türkiye'nin ittifakın ortak fonlarına en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında yer aldığını belirten Erdoğan, daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını söyledi.
Savunma sanayii ve terörle mücadele mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin imzalandığını açıkladı. Savunma sanayiinde son 23 yılda önemli bir gelişim yaşandığını belirten Erdoğan, caydırıcılığın üstün teknoloji, yeterli ölçek ve sürdürülebilir üretimle sağlanacağını ifade etti.
Terörizmin NATO'ya yönelik iki temel tehditten biri olduğunu dile getiren Erdoğan, müttefiklerin terörle mücadelede daha güçlü dayanışma göstermesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna savaşı ve diplomasi vurgusu
Rusya-Ukrayna savaşının beşinci yılına girdiğini hatırlatan Erdoğan, savaşın ağır insani kayıplara yol açtığını belirtti. Türkiye'nin savaşın başından bu yana diplomatik çözümü savunduğunu ifade eden Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz." diyerek tarafları yeniden bir araya getirmeye hazır olduklarını söyledi.
F-35 sorusuna dikkat çeken yanıt
Basın toplantısının soru-cevap bölümünde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye F-35 satılmaması yönündeki açıklamaları soruldu. Erdoğan, "Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok." ifadelerini kullandı.
F-35 programı ve S-400 hava savunma sistemiyle ilgili bir soruya ise Erdoğan, "Bizi izlemeye devam edin." yanıtını verdi.
Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35 konusunda Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşım sergilediğini belirterek, teslimatın gerçekleşmesi halinde ABD'nin verdiği sözü yerine getirmiş olacağını ifade etti.
Çelik Kubbe ve Türkiye-ABD ilişkileri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik Kubbe hava savunma sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve Türkiye'nin projede her geçen gün ilerleme kaydettiğini söyledi.
ABD ile savunma sanayii ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin iki ülkenin ortak çıkarına olduğunu belirten Erdoğan, bu alandaki temasların devam edeceğini kaydetti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi zirve sonrası net mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, zirvede ittifakın güvenlik gündemi, savunma sanayii, terörle mücadele, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin NATO içindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarında F-35 ve S-400 sürecine yönelik soruya verdiği "Bizi izlemeye devam edin." yanıtı da öne çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra ikinci kez NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını belirterek toplantının başarıyla tamamlandığını ifade etti. Avrupa-Atlantik güvenliğinin kritik bir dönemden geçtiğini kaydeden Erdoğan, zirvede müttefiklerin ortak güvenlik hedeflerinin ele alındığını söyledi.
Geçen yıl Lahey'de verilen taahhütlerin uygulanmasının değerlendirildiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin ittifaka yönelik katkılarının da somut şekilde ortaya konulduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin NATO'daki rolüne vurgu yaptı
Türkiye'nin 1952 yılından bu yana NATO üyesi olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli güvenliğe yönelik tehditleri bertaraf edecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.
Erdoğan, "Halihazırda NATO'nun en büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz." dedi. Türkiye'nin ittifakın ortak fonlarına en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında yer aldığını belirten Erdoğan, daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını söyledi.
Savunma sanayii ve terörle mücadele mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin imzalandığını açıkladı. Savunma sanayiinde son 23 yılda önemli bir gelişim yaşandığını belirten Erdoğan, caydırıcılığın üstün teknoloji, yeterli ölçek ve sürdürülebilir üretimle sağlanacağını ifade etti.
Terörizmin NATO'ya yönelik iki temel tehditten biri olduğunu dile getiren Erdoğan, müttefiklerin terörle mücadelede daha güçlü dayanışma göstermesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna savaşı ve diplomasi vurgusu
Rusya-Ukrayna savaşının beşinci yılına girdiğini hatırlatan Erdoğan, savaşın ağır insani kayıplara yol açtığını belirtti. Türkiye'nin savaşın başından bu yana diplomatik çözümü savunduğunu ifade eden Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz." diyerek tarafları yeniden bir araya getirmeye hazır olduklarını söyledi.
F-35 sorusuna dikkat çeken yanıt
Basın toplantısının soru-cevap bölümünde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye F-35 satılmaması yönündeki açıklamaları soruldu. Erdoğan, "Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok." ifadelerini kullandı.
F-35 programı ve S-400 hava savunma sistemiyle ilgili bir soruya ise Erdoğan, "Bizi izlemeye devam edin." yanıtını verdi.
Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35 konusunda Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşım sergilediğini belirterek, teslimatın gerçekleşmesi halinde ABD'nin verdiği sözü yerine getirmiş olacağını ifade etti.
Çelik Kubbe ve Türkiye-ABD ilişkileri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik Kubbe hava savunma sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve Türkiye'nin projede her geçen gün ilerleme kaydettiğini söyledi.
ABD ile savunma sanayii ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin iki ülkenin ortak çıkarına olduğunu belirten Erdoğan, bu alandaki temasların devam edeceğini kaydetti.
Çok Okunanlar