Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Polonya'ya dikkat çeken AB çağrısı: "Desteğiniz sürmeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Polonya'ya dikkat çeken AB çağrısı: "Desteğiniz sürmeli"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile işbirliğini karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletmek istediğini belirterek, Polonya'nın üyelik sürecine verdiği desteğin sürmesini temenni etti. Görüşmede ticaret, savunma sanayisi, enerji ve bölgesel gelişmeler de ele alındı. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki temasların hangi alanlarda derinleşeceği yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 23.06.2026 21:27
Haber Güncellenme Tarihi: 23.06.2026 21:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin altı asrı aşan köklü geçmişten güç aldığını ifade etti. İki ülkenin müttefik ve stratejik ortak olarak işbirliğini geliştirme iradesini yeniden teyit ettiğini belirten Erdoğan, mevcut ticaret hedeflerinin güncellendiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasının ardından yeni hedefin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini söyledi. Tarafların bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Türk müteahhitlerin projeleri gündeme geldi
Polonya'nın Türk müteahhitlik firmalarının en aktif faaliyet gösterdiği ülkeler arasında bulunduğunu belirten Erdoğan, Türk şirketlerinin ülkede yaklaşık 9 milyar dolar tutarında projeye imza attığını ifade etti.
Erdoğan, mevcut projelerin yanı sıra yeni yatırımların ve iş fırsatlarının artırılmasının önemine dikkat çekti.
Savunma sanayisinde işbirliği vurgusu
Görüşmede savunma sanayisi alanındaki işbirliği de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Erdoğan, geçmiş dönemde insansız hava araçları ve çeşitli savunma projelerinde önemli ortaklıklar kurulduğunu hatırlattı.
Türkiye ve Polonya'nın Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde önemli konuma sahip iki NATO müttefiki olduğunu belirten Erdoğan, bu alandaki işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
AB üyelik sürecine destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeler sırasında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin de değerlendirildiğini açıkladı. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini karşılıklı fayda ve saygı temelinde geliştirme iradesine sahip olduğunu vurguladı.
Polonya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine verdiği destek için teşekkür eden Erdoğan, bu desteğin artarak devam etmesini dilediğini ifade etti.
Bölgesel gelişmeler masadaydı
Erdoğan ve Nawrocki'nin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı, İran bağlantılı gelişmeler ve NATO gündemi de ele alındı. Erdoğan, her iki konuda da barış ihtiyacına dikkat çektiklerini söyledi.
Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Filistin meselesinin uluslararası gündemde önemini koruması gerektiğini belirtti. Polonya'nın iki devletli çözüme yönelik desteğinin sürmesini beklediklerini ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Polonya'ya dikkat çeken AB çağrısı: "Desteğiniz sürmeli"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile işbirliğini karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletmek istediğini belirterek, Polonya'nın üyelik sürecine verdiği desteğin sürmesini temenni etti. Görüşmede ticaret, savunma sanayisi, enerji ve bölgesel gelişmeler de ele alındı. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki temasların hangi alanlarda derinleşeceği yakından takip edilecek.
Erdoğan, Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin altı asrı aşan köklü geçmişten güç aldığını ifade etti. İki ülkenin müttefik ve stratejik ortak olarak işbirliğini geliştirme iradesini yeniden teyit ettiğini belirten Erdoğan, mevcut ticaret hedeflerinin güncellendiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasının ardından yeni hedefin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini söyledi. Tarafların bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Türk müteahhitlerin projeleri gündeme geldi
Polonya'nın Türk müteahhitlik firmalarının en aktif faaliyet gösterdiği ülkeler arasında bulunduğunu belirten Erdoğan, Türk şirketlerinin ülkede yaklaşık 9 milyar dolar tutarında projeye imza attığını ifade etti.
Erdoğan, mevcut projelerin yanı sıra yeni yatırımların ve iş fırsatlarının artırılmasının önemine dikkat çekti.
Savunma sanayisinde işbirliği vurgusu
Görüşmede savunma sanayisi alanındaki işbirliği de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Erdoğan, geçmiş dönemde insansız hava araçları ve çeşitli savunma projelerinde önemli ortaklıklar kurulduğunu hatırlattı.
Türkiye ve Polonya'nın Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde önemli konuma sahip iki NATO müttefiki olduğunu belirten Erdoğan, bu alandaki işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
AB üyelik sürecine destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeler sırasında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin de değerlendirildiğini açıkladı. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini karşılıklı fayda ve saygı temelinde geliştirme iradesine sahip olduğunu vurguladı.
Polonya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine verdiği destek için teşekkür eden Erdoğan, bu desteğin artarak devam etmesini dilediğini ifade etti.
Bölgesel gelişmeler masadaydı
Erdoğan ve Nawrocki'nin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı, İran bağlantılı gelişmeler ve NATO gündemi de ele alındı. Erdoğan, her iki konuda da barış ihtiyacına dikkat çektiklerini söyledi.
Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Filistin meselesinin uluslararası gündemde önemini koruması gerektiğini belirtti. Polonya'nın iki devletli çözüme yönelik desteğinin sürmesini beklediklerini ifade etti.
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