Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı: "Gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı: "Gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen anma programında konuştu. Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz." dedi. Erdoğan'ın açıklamaları, 15 Temmuz'un yıl dönümünde güvenlik ve terörle mücadele gündemini yeniden öne çıkardı.
TBM
Haber Giriş Tarihi: 15.07.2026 18:02
Haber Güncellenme Tarihi: 15.07.2026 18:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM yerleşkesine gelişinde onur kıtasını selamladı. Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından karşılanırken, programa AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekilleri ve davetliler de katıldı.
Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehidi rahmetle anan Erdoğan, gazilere sağlık ve uzun ömür temennisinde bulundu. O gece milli iradeyi savunan vatandaşlara teşekkür etti.
Milli irade ve Meclis vurgusu
Erdoğan, 15 Temmuz gecesinde milletin meydanlarda, TBMM'nin ise bombalar altında demokrasiye sahip çıktığını ifade etti. Gazi Meclis'in farklı siyasi partilerden milletvekilleriyle ortak duruş sergilediğini belirten Erdoğan, "Emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir." ifadesini kullandı.
FETÖ ile mücadele mesajı
Konuşmasında FETÖ'nün faaliyetlerine de değinen Erdoğan, örgütün farklı platformlarda Türkiye aleyhine çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Dijital mecralarda algı oluşturma girişimlerinin sürdüğünü ifade eden Erdoğan, örgüt kaynaklı tehdidin tamamen ortadan kalkmadığını dile getirdi.
Erdoğan, "FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış değildir. Tehlike hâlen devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
"Gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütüyle mücadelede rehavete yer olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz."
Erdoğan, demokratik kurumlara yönelik tehditlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ve milli iradenin korunmasının önemini vurguladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı: "Gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen anma programında konuştu. Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz." dedi. Erdoğan'ın açıklamaları, 15 Temmuz'un yıl dönümünde güvenlik ve terörle mücadele gündemini yeniden öne çıkardı. TBM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM yerleşkesine gelişinde onur kıtasını selamladı. Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından karşılanırken, programa AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekilleri ve davetliler de katıldı.
Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehidi rahmetle anan Erdoğan, gazilere sağlık ve uzun ömür temennisinde bulundu. O gece milli iradeyi savunan vatandaşlara teşekkür etti.
Milli irade ve Meclis vurgusu
Erdoğan, 15 Temmuz gecesinde milletin meydanlarda, TBMM'nin ise bombalar altında demokrasiye sahip çıktığını ifade etti. Gazi Meclis'in farklı siyasi partilerden milletvekilleriyle ortak duruş sergilediğini belirten Erdoğan, "Emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir." ifadesini kullandı.
FETÖ ile mücadele mesajı
Konuşmasında FETÖ'nün faaliyetlerine de değinen Erdoğan, örgütün farklı platformlarda Türkiye aleyhine çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Dijital mecralarda algı oluşturma girişimlerinin sürdüğünü ifade eden Erdoğan, örgüt kaynaklı tehdidin tamamen ortadan kalkmadığını dile getirdi.
Erdoğan, "FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış değildir. Tehlike hâlen devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
"Gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütüyle mücadelede rehavete yer olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz."
Erdoğan, demokratik kurumlara yönelik tehditlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ve milli iradenin korunmasının önemini vurguladı.
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