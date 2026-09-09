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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'in kurtuluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in kurtuluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 14:13
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 14:13
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'in kurtuluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Millî Mücadele'mizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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