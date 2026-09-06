Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esenyurt’ta şehit olan polisin ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esenyurt’ta şehit olan polisin ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan’ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan’ın Topatan ailesine gönderdiği mesajla taziyelerini bildirdiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 06.09.2026 13:31
Haber Güncellenme Tarihi: 06.09.2026 13:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan’ın ailesine bir mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Mehmet Ali Topatan, İstanbul Esenyurt’ta gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esenyurt’ta şehit olan polisin ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan’ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan’ın Topatan ailesine gönderdiği mesajla taziyelerini bildirdiği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan’ın ailesine bir mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Mehmet Ali Topatan, İstanbul Esenyurt’ta gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu.
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