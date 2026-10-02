Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda imamlara, müezzinlere, vaizlere, müftülere ve Kur'an kursu öğreticilerine selam göndererek başarı diledi.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 07:59
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 08:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, görevini ihtimamla yerine getiren tüm imamlara, müezzinlere, vaizlere, müftülere ve Kur'an kursu öğreticilerine selamlarını iletti.
Mesajında din görevlilerine Allah'tan muvaffakiyetler dileyen Erdoğan, haftanın önemine dikkat çekerek görevlilere teşekkürlerini sundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda imamlara, müezzinlere, vaizlere, müftülere ve Kur'an kursu öğreticilerine selam göndererek başarı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, görevini ihtimamla yerine getiren tüm imamlara, müezzinlere, vaizlere, müftülere ve Kur'an kursu öğreticilerine selamlarını iletti.
Mesajında din görevlilerine Allah'tan muvaffakiyetler dileyen Erdoğan, haftanın önemine dikkat çekerek görevlilere teşekkürlerini sundu.
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