Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BAE Devlet Başkanı ile temas: Hangi konular ele alındı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BAE Devlet Başkanı ile temas: Hangi konular ele alındı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-BAE ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, iki ülke arasındaki iş birliğinin ilerleyen dönemde atacağı adımlar da gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 21:25
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 21:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile BAE arasındaki iş birliğinin savunma sanayii ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda artarak süreceğini belirtti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Bölgesel gerilimlerde diplomasi vurgusu
Erdoğan, Türkiye'nin İran-ABD gerilimi ve bölgedeki benzeri çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterdiğini ifade etti. Barış odaklı diplomatik girişimlerin devam edeceğini belirten Erdoğan, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıların Türkiye tarafından asla tasvip edilmediğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca diğer bölgesel konularda Türkiye ile BAE arasındaki iş birliğinin önem taşıdığını ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BAE Devlet Başkanı ile temas: Hangi konular ele alındı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-BAE ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, iki ülke arasındaki iş birliğinin ilerleyen dönemde atacağı adımlar da gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile BAE arasındaki iş birliğinin savunma sanayii ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda artarak süreceğini belirtti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Bölgesel gerilimlerde diplomasi vurgusu
Erdoğan, Türkiye'nin İran-ABD gerilimi ve bölgedeki benzeri çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterdiğini ifade etti. Barış odaklı diplomatik girişimlerin devam edeceğini belirten Erdoğan, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıların Türkiye tarafından asla tasvip edilmediğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca diğer bölgesel konularda Türkiye ile BAE arasındaki iş birliğinin önem taşıdığını ifade etti.
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