Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara’da kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara’da kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ankara’da düzenlenen ortak basın toplantısında Gazze ve Filistin meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin Devleti için Türkiye’nin mücadelesini sürdüreceğini belirtirken, İsrail’in izlediği politikalara da tepki gösterdi. Filistin meselesine ilişkin diplomatik temaslar ve uluslararası platformlarda atılacak adımlar önümüzdeki dönemde gündemdeki yerini koruyacak.
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 18:28
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 18:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin konusundaki tutumunu sürdüreceğini belirterek, “1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz” dedi.
Egemen Filistin Devleti’nin varlığının baltalandığını ifade eden Erdoğan, yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını söyledi.
İsrail çözümsüzlüğü şiar ediniyor
Erdoğan, İsrail’in Filistin meselesindeki politikalarını eleştirerek, “İsrail çözümsüzlüğü şiar ediniyor” ifadesini kullandı. Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu koşullara değinen Erdoğan, “Filistin halkı dimdik ayaktadır” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’e desteğin yalnızca bölgesel bir mesele olmadığını belirterek, “Filistin’e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum” açıklamasında bulundu.
Türkiye Filistin davasını savunmaya devam edecek
Türkiye’nin Filistin politikasına ilişkin mesaj veren Erdoğan, “Türkiye olarak, biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz” dedi.
Erdoğan’ın açıklamalarında iki devletli çözüm çerçevesinde 1967 sınırları ve Doğu Kudüs vurgusu öne çıktı.
Abbas’tan Mekke Anlaşması mesajı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Abbas, Mekke Anlaşması’na ilişkin mesajında, sürecin “ümmetin çıkarlarını savunmak için başlangıç” olmasını istediğini belirtti.
Erdoğan’dan F-16 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Yalova’da meydana gelen F-16 kazasına da değindi. Erdoğan, “Bugün Yalova’da bir F-16 uçağımızın kazakırıma uğraması nedeniyle de milletimize geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara’da kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ankara’da düzenlenen ortak basın toplantısında Gazze ve Filistin meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin Devleti için Türkiye’nin mücadelesini sürdüreceğini belirtirken, İsrail’in izlediği politikalara da tepki gösterdi. Filistin meselesine ilişkin diplomatik temaslar ve uluslararası platformlarda atılacak adımlar önümüzdeki dönemde gündemdeki yerini koruyacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin konusundaki tutumunu sürdüreceğini belirterek, “1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz” dedi.
Egemen Filistin Devleti’nin varlığının baltalandığını ifade eden Erdoğan, yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını söyledi.
İsrail çözümsüzlüğü şiar ediniyor
Erdoğan, İsrail’in Filistin meselesindeki politikalarını eleştirerek, “İsrail çözümsüzlüğü şiar ediniyor” ifadesini kullandı. Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu koşullara değinen Erdoğan, “Filistin halkı dimdik ayaktadır” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’e desteğin yalnızca bölgesel bir mesele olmadığını belirterek, “Filistin’e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum” açıklamasında bulundu.
Türkiye Filistin davasını savunmaya devam edecek
Türkiye’nin Filistin politikasına ilişkin mesaj veren Erdoğan, “Türkiye olarak, biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz” dedi.
Erdoğan’ın açıklamalarında iki devletli çözüm çerçevesinde 1967 sınırları ve Doğu Kudüs vurgusu öne çıktı.
Abbas’tan Mekke Anlaşması mesajı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Abbas, Mekke Anlaşması’na ilişkin mesajında, sürecin “ümmetin çıkarlarını savunmak için başlangıç” olmasını istediğini belirtti.
Erdoğan’dan F-16 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Yalova’da meydana gelen F-16 kazasına da değindi. Erdoğan, “Bugün Yalova’da bir F-16 uçağımızın kazakırıma uğraması nedeniyle de milletimize geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum” ifadelerini kullandı.
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