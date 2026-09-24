Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 06:56
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 06:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde düzenlenen toplantıya katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde düzenlenen toplantıya katıldı.
Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
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