Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Özal'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 33'üncü yılı dolayısıyla 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.
Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 13:12
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 13:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti;
Türkiye’ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan; ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı ebediyete irtihalinin 33’üncü yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum.
