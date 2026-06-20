CHP'nin oyları eridi! AK Parti anketlerde farkı açıyor
CHP'nin oyları eridi! AK Parti anketlerde farkı açıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘mutlak butlan' kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığına dönmesinin ardından, Asal Araştırma haziran ayı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 20.06.2026 08:43
Haber Güncellenme Tarihi: 20.06.2026 12:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye genelinde 2 bin kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Ankette ilk sırayı yüzde 33,1 oy oranıyla AK Parti elde ederken, ikinci sırada CHP yüzde 30,9 oy oranında kaldı. CHP'yi yüzde 9.2 oy oranı ile takip eden DEM Parti üçüncü sıraya yerleşirken; yüzde 8.3 puan alan MHP, dördüncü sıraya gerileyerek DEM Parti'nin arkasında kaldı. İYİ Parti yüzde 5,8 ile yüzde 7 seçim barajının belirgin biçimde altında kaldı.
Anahtar Parti yüzde 3,2, Zafer ve Yeniden Refah partileri ise yüzde 2,9'ar oranla ölçüldü. Geçtiğimiz ay SONAR Araştırma tarafından yapılan ankette; AK Parti yüzde 32.3, CHP ise yüzde 31.4 oy oranına sahipti.
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CHP'nin oyları eridi! AK Parti anketlerde farkı açıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘mutlak butlan' kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığına dönmesinin ardından, Asal Araştırma haziran ayı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
Türkiye genelinde 2 bin kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Ankette ilk sırayı yüzde 33,1 oy oranıyla AK Parti elde ederken, ikinci sırada CHP yüzde 30,9 oy oranında kaldı. CHP'yi yüzde 9.2 oy oranı ile takip eden DEM Parti üçüncü sıraya yerleşirken; yüzde 8.3 puan alan MHP, dördüncü sıraya gerileyerek DEM Parti'nin arkasında kaldı. İYİ Parti yüzde 5,8 ile yüzde 7 seçim barajının belirgin biçimde altında kaldı.
Anahtar Parti yüzde 3,2, Zafer ve Yeniden Refah partileri ise yüzde 2,9'ar oranla ölçüldü. Geçtiğimiz ay SONAR Araştırma tarafından yapılan ankette; AK Parti yüzde 32.3, CHP ise yüzde 31.4 oy oranına sahipti.
KAYNAK: Akşam Gazetesi
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