CHP'li belediyede çöp krizi! Kötü koku mahalleliyi bezdirdi
CHP'li belediyede çöp krizi! Kötü koku mahalleliyi bezdirdi
Zonguldak'ta toplanmayan çöpler vatandaşın tepkisine neden oldu. Saatlerce alınmayan çöpler görüntü kirliliğine ve kötü kokuya neden olurken vatandaşlar, temel hizmetlerin yerine getirilememesi nedeniyle CHP'li yönetime tepki gösterdi.
Haber Giriş Tarihi: 09.06.2026 13:00
Haber Güncellenme Tarihi: 09.06.2026 13:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Zonguldak genelinde süregelen çöp toplama sorunları, şehir sakinlerinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan aksaklıkların ardından, Soğuksu semtinde de çöplerin uzun süre toplanmaması hem görüntü kirliliğine hem de çevre sağlığını tehdit eden kötü kokulara yol açtı.
"Belediyenin ilk görevi temizlik"
Toplanmayan atıklar nedeniyle çöp konteynerlerinin dolması, vatandaşları atıklarını dışarıya bırakmak zorunda bıraktı. Belediye hizmetlerindeki aksamalardan duydukları rahatsızlığı dile getiren mahalle sakinleri, durumun kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Belediyenin ilk görevi temizlik ama maalesef mahallenin hali ortada. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem göreve geldiği günden beri bu sorunu çözemedi. Bu görüntü Zonguldak'a yakışıyor mu? Böyle giderse akşamları kokudan sinekten camları açamayacak duruma geleceğiz. Lütfen artık bu sorunu çözün."
Zonguldak’ın pek çok mahallesinde etkisini gösteren ve halk sağlığını olumsuz yönde etkileme riski taşıyan çöp krizinin ne zaman sona ereceği ve belediye yönetiminin konuya ilişkin nasıl bir önlem alacağı merak konusu oldu.
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CHP'li belediyede çöp krizi! Kötü koku mahalleliyi bezdirdi
Zonguldak'ta toplanmayan çöpler vatandaşın tepkisine neden oldu. Saatlerce alınmayan çöpler görüntü kirliliğine ve kötü kokuya neden olurken vatandaşlar, temel hizmetlerin yerine getirilememesi nedeniyle CHP'li yönetime tepki gösterdi.
Zonguldak genelinde süregelen çöp toplama sorunları, şehir sakinlerinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan aksaklıkların ardından, Soğuksu semtinde de çöplerin uzun süre toplanmaması hem görüntü kirliliğine hem de çevre sağlığını tehdit eden kötü kokulara yol açtı.
"Belediyenin ilk görevi temizlik"
Toplanmayan atıklar nedeniyle çöp konteynerlerinin dolması, vatandaşları atıklarını dışarıya bırakmak zorunda bıraktı. Belediye hizmetlerindeki aksamalardan duydukları rahatsızlığı dile getiren mahalle sakinleri, durumun kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Belediyenin ilk görevi temizlik ama maalesef mahallenin hali ortada. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem göreve geldiği günden beri bu sorunu çözemedi. Bu görüntü Zonguldak'a yakışıyor mu? Böyle giderse akşamları kokudan sinekten camları açamayacak duruma geleceğiz. Lütfen artık bu sorunu çözün."
Zonguldak’ın pek çok mahallesinde etkisini gösteren ve halk sağlığını olumsuz yönde etkileme riski taşıyan çöp krizinin ne zaman sona ereceği ve belediye yönetiminin konuya ilişkin nasıl bir önlem alacağı merak konusu oldu.
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