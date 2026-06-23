CHP eylülde kongre sürecini başlatma kararı aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, partinin olağan kongre sürecinin eylül ayının ilk haftasında başlayacağını duyurdu. Parti yönetimi, kongre takviminin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak. Sürecin parti örgütlerindeki hazırlıkları ve yerel teşkilatlara etkisi yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 23.06.2026 18:39
Haber Güncellenme Tarihi: 23.06.2026 18:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Müslim Sarı, olağan kurultay takviminin açıklanmasının parti yönetiminin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti. Parti tabanından gelen taleplerin de değerlendirildiğini ifade eden Sarı, MYK ve PM tarafından daha önce alınan karar doğrultusunda hazırlıkların sürdüğünü söyledi.
Sarı, Sayın Orhan Sarıbal, Sayın Yıldırım Kaya, Sayın Adnan Demirci, Sayın Nevaf Bilek, Sayın Hasan Efe Uyar ve Sayın Deniz Demir’den oluşan altı kişilik komisyonun çalışmalarına devam ettiğini aktardı. Eylül ayının ilk haftasından itibaren ilçe ve il kongrelerini kapsayan sürecin başlayacağını bildirdi.
Kurultay için teslim edilen imzalar inceleniyor
Parti içinde kurultay talebiyle teslim edilen imzalarla ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü belirten Sarı, ellerinde bulunan 820 imzaya ilişkin inceleme sürecinin devam ettiğini açıkladı.
İmzaların şekil şartları ve içerik bakımından değerlendirildiğini kaydeden Sarı, konuyla ilgili kapsamlı açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını ifade etti.
Kayseri ve Antalya örgütlerinde görev değişikliği
PM toplantısında iki il örgütüne ilişkin kararlar da alındı. Sarı'nın açıklamasına göre Kayseri İl Örgütü ve disiplin kurulu feshedildi. Mevcut il başkanı görevden alınırken, Okan Marzıoğlu il başkanı olarak görevlendirildi. Ayrıca disipline sevk kararı verildi.
Antalya İl Örgütü ise yönetimiyle birlikte görevden alındı. Antalya İl Başkanlığı görevine Hasan Şahin atandı. Yeni yönetim çalışmalarının tamamlanmasının ardından parti yönetimine sunulacağı belirtildi.
Belediye başkanlarının parti değişiklikleri gündeme geldi
Toplantılarda CHP’den ayrılan belediye başkanları da değerlendirildi. Sarı, son yerel seçimlerden bu yana 22 belediye başkanının partiden ayrıldığını, bunlardan üçünün bağımsız kaldığını ve 19’unun AK Parti’ye katıldığını söyledi.
Parti yönetiminin bu geçişleri doğru bulmadığını belirten Sarı, konuyla ilgili parti içinde değerlendirme ve özeleştiri yapılması gerektiğini ifade etti.
Demirtaş ziyareti iddialarına açıklık getirdi
Müslim Sarı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Edirne Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceğine yönelik iddialara da değindi.
Sarı, Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’ı ziyaret etmeyi planladığını ancak şu ana kadar herhangi bir resmi girişim veya ziyaret talebinde bulunulmadığını söyledi.
Grup toplantısına ilişkin değerlendirme
CHP'nin grup toplantısının yapılmamasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Sarı, aynı gün MYK ve PM toplantılarının gerçekleştirildiğini belirtti.
Parti yönetiminin haftalık programları kendi gündemi içinde değerlendirdiğini ifade eden Sarı, grup toplantılarına ilişkin kararların gerekli bilgilendirmelerle kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.
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CHP eylülde kongre sürecini başlatma kararı aldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, partinin olağan kongre sürecinin eylül ayının ilk haftasında başlayacağını duyurdu. Parti yönetimi, kongre takviminin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak. Sürecin parti örgütlerindeki hazırlıkları ve yerel teşkilatlara etkisi yakından takip edilecek.
Müslim Sarı, olağan kurultay takviminin açıklanmasının parti yönetiminin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti. Parti tabanından gelen taleplerin de değerlendirildiğini ifade eden Sarı, MYK ve PM tarafından daha önce alınan karar doğrultusunda hazırlıkların sürdüğünü söyledi.
Sarı, Sayın Orhan Sarıbal, Sayın Yıldırım Kaya, Sayın Adnan Demirci, Sayın Nevaf Bilek, Sayın Hasan Efe Uyar ve Sayın Deniz Demir’den oluşan altı kişilik komisyonun çalışmalarına devam ettiğini aktardı. Eylül ayının ilk haftasından itibaren ilçe ve il kongrelerini kapsayan sürecin başlayacağını bildirdi.
Kurultay için teslim edilen imzalar inceleniyor
Parti içinde kurultay talebiyle teslim edilen imzalarla ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü belirten Sarı, ellerinde bulunan 820 imzaya ilişkin inceleme sürecinin devam ettiğini açıkladı.
İmzaların şekil şartları ve içerik bakımından değerlendirildiğini kaydeden Sarı, konuyla ilgili kapsamlı açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını ifade etti.
Kayseri ve Antalya örgütlerinde görev değişikliği
PM toplantısında iki il örgütüne ilişkin kararlar da alındı. Sarı'nın açıklamasına göre Kayseri İl Örgütü ve disiplin kurulu feshedildi. Mevcut il başkanı görevden alınırken, Okan Marzıoğlu il başkanı olarak görevlendirildi. Ayrıca disipline sevk kararı verildi.
Antalya İl Örgütü ise yönetimiyle birlikte görevden alındı. Antalya İl Başkanlığı görevine Hasan Şahin atandı. Yeni yönetim çalışmalarının tamamlanmasının ardından parti yönetimine sunulacağı belirtildi.
Belediye başkanlarının parti değişiklikleri gündeme geldi
Toplantılarda CHP’den ayrılan belediye başkanları da değerlendirildi. Sarı, son yerel seçimlerden bu yana 22 belediye başkanının partiden ayrıldığını, bunlardan üçünün bağımsız kaldığını ve 19’unun AK Parti’ye katıldığını söyledi.
Parti yönetiminin bu geçişleri doğru bulmadığını belirten Sarı, konuyla ilgili parti içinde değerlendirme ve özeleştiri yapılması gerektiğini ifade etti.
Demirtaş ziyareti iddialarına açıklık getirdi
Müslim Sarı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Edirne Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceğine yönelik iddialara da değindi.
Sarı, Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’ı ziyaret etmeyi planladığını ancak şu ana kadar herhangi bir resmi girişim veya ziyaret talebinde bulunulmadığını söyledi.
Grup toplantısına ilişkin değerlendirme
CHP'nin grup toplantısının yapılmamasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Sarı, aynı gün MYK ve PM toplantılarının gerçekleştirildiğini belirtti.
Parti yönetiminin haftalık programları kendi gündemi içinde değerlendirdiğini ifade eden Sarı, grup toplantılarına ilişkin kararların gerekli bilgilendirmelerle kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.
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