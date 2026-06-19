CHP'de karalamaya dev fon! Özel'den trol ordusuna 755 milyon
CHP'de karalamaya dev fon! Özel'den trol ordusuna 755 milyon
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özgür Özel yönetiminin son iki buçuk yılda bazı medya kuruluşlarına ve sosyal medya trollerine toplam 755 milyon TL aktardığını iddia etti.
Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:02
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 09:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'de 'mutlak butlan' tartışmaları sürerken Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ÖZGÜR ÖZEL MEDYAYI FONLADI
Öztürkmen, Özgür Özel yönetiminin 2024, 2025 ve 2026 yılının ilk dört ayında bazı televizyon kanalları, gazeteler ve sosyal medya troll hesaplarına toplam 755 milyon TL ödeme yaptığını söyledi.
PROPAGANDA ARACI YAPTILAR
Öztürkmen'in açıklamaları şöyle: "2024, 2025 ve 2026 yılının ilk dört ayında bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara 755 milyon TL ödenmiş. Bugün genel merkezden sayman görevinde bulunan genel başkan yardımcımızın verdiği bilgilere göre, bu her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen, propaganda kanalı haline gelmiş bazı kanallar, gazeteler ve trol hesaplara 755 milyon TL ödenmiş.
GERÇEKLER ÇARPITIRILIYOR
"Bunları göz önüne aldığımızda Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının kamuoyuna ve seçmenlerine yaymaya çalıştığı bu korkunun gerçek olmadığı, hukuksal bir dayanağının olmadığı, tamamiyle gerçekleri çarpıtmaya yönelik açıklamalar."
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CHP'de karalamaya dev fon! Özel'den trol ordusuna 755 milyon
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özgür Özel yönetiminin son iki buçuk yılda bazı medya kuruluşlarına ve sosyal medya trollerine toplam 755 milyon TL aktardığını iddia etti.
CHP'de 'mutlak butlan' tartışmaları sürerken Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ÖZGÜR ÖZEL MEDYAYI FONLADI
Öztürkmen, Özgür Özel yönetiminin 2024, 2025 ve 2026 yılının ilk dört ayında bazı televizyon kanalları, gazeteler ve sosyal medya troll hesaplarına toplam 755 milyon TL ödeme yaptığını söyledi.
PROPAGANDA ARACI YAPTILAR
Öztürkmen'in açıklamaları şöyle: "2024, 2025 ve 2026 yılının ilk dört ayında bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara 755 milyon TL ödenmiş. Bugün genel merkezden sayman görevinde bulunan genel başkan yardımcımızın verdiği bilgilere göre, bu her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen, propaganda kanalı haline gelmiş bazı kanallar, gazeteler ve trol hesaplara 755 milyon TL ödenmiş.
GERÇEKLER ÇARPITIRILIYOR
"Bunları göz önüne aldığımızda Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının kamuoyuna ve seçmenlerine yaymaya çalıştığı bu korkunun gerçek olmadığı, hukuksal bir dayanağının olmadığı, tamamiyle gerçekleri çarpıtmaya yönelik açıklamalar."
KAYNAK: Akşam Gazetesi
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