Cevdet Yılmaz'dan fon soruşturmasında kritik açıklama
Cevdet Yılmaz'dan fon soruşturmasında kritik açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması kapsamında yürütülen tasfiye işlemlerinde hiçbir kamu kaynağının kullanılmayacağını açıkladı. Yatırımcı ödemelerinin sistemin kendi kaynaklarından karşılanacağını belirten Yılmaz, 8 Ekim itibarıyla yaklaşık 46 bin yatırımcının ödemelerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Süreçte ana paranın esas alınacağını vurgulayan Yılmaz, kalan fonların tasfiyesi ve yatırımcı haklarına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 12.10.2026 15:55
Haber Güncellenme Tarihi: 12.10.2026 15:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında devlet güvencesi bulunmadığını belirterek olağan ve olağanüstü tasfiye işlemlerinin kamu bütçesinden finanse edilmeyeceğini söyledi. Ödemelerin fonlarda kalan varlıklardan, ilgili hesaplara yapılacak iadelerden ve sorumluların mal varlıklarının değerlendirilmesinden sağlanacak kaynaklarla karşılanacağını aktardı.
Yılmaz, yatırımcıların haklarının korunmasında ana paranın esas alınacağını belirtti. Net yatırım tutarını geri alan kişilerin mağdur kapsamında değerlendirilmeyeceğini ifade eden Yılmaz, olağanüstü tasfiye düzenlemesinin özellikle küçük yatırımcıları ve para piyasası fonlarını önceliklendirdiğini kaydetti.
46 bine yakın yatırımcıya ödeme yapıldı
Soruşturma kapsamında yedi şirket ve bu şirketlere bağlı 131 fon hakkında tedbir uygulandığını açıklayan Yılmaz, söz konusu fonlarda 455 binden fazla yatırımcının bulunduğunu bildirdi. Bu fonların toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, toplam fon portföyünün ise yüzde 7,7'sini oluşturduğunu belirtti.
A1 Capital, Bulls ve Pardus adlı üç şirketin olağan tasfiye koşullarını kabul ettiğini aktaran Yılmaz, 8 Ekim itibarıyla yaklaşık 46 bin yatırımcının ödemelerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Bu işlemlerle birlikte 131 fondan 17'sinin tasfiye kapsamından çıktığını ifade etti.
Yılmaz, Ziraat Bankası'nın ilgili üç şirketin tasfiye işlemlerini yönettiğini, Tera'nın tasfiye yönetiminin ise İş Bankası tarafından yürütüldüğünü açıkladı.
Bir milyon liraya kadar ana para ödemesi gündemde
Olağanüstü tasfiyeye yönelik hazırlanan kanun teklifinin yatırımcılara bir milyon liraya kadar ana para ödenmesine imkân sağlayacağını belirten Yılmaz, düzenlemenin mevcut hukuki hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmayacağını söyledi.
Yapılacak ödemelerin nihai hesaplaşmada mahsup edileceğini aktaran Yılmaz, düzenlemenin yasalaşması halinde daha fazla yatırımcının kaynaklarına ulaşabileceğini ifade etti. Atlas şirketiyle olağan tasfiye konusunda görüşmelerin sürdüğünü, Pusula, Hedef ve Tera'nın da kalan şirketler arasında bulunduğunu bildirdi.
TMSF bünyesinde 132 ayrı hesap açıldı
Yılmaz, SPK kararı doğrultusunda TMSF bünyesinde her fon için ayrı hesap oluşturulduğunu açıkladı. Toplam 131 fon hesabına ek olarak haksız kazanç iadeleri ve mal varlığı satışlarından elde edilecek gelirlerin izlenmesi amacıyla bir genel hesap daha açıldığını belirtti.
Fonlarda kalan varlıklar, yapılacak iadeler ve tedbir uygulanan mal varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilecek tutarlar, yatırımcı ödemelerinin üç temel finansman kaynağını oluşturacak. Yılmaz, bu mekanizmada kamu kaynağı kullanılmayacağını yineledi.
Devlet Denetleme Kurulu incelemelere başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulunun dört toplantı gerçekleştirdiğini ve tasfiye sürecine ilişkin prensip kararları aldığını açıkladı. Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) yaklaşık 15 denetmen ve müfettişle ilgili kurumlarda incelemelere başladığını bildirdi.
İdari incelemelerin yanı sıra adli soruşturmaların da devam ettiğini belirten Yılmaz, hukuka aykırı işlemler ve haksız kazançlarla bağlantılı kişilerin sorumluluklarının araştırıldığını söyledi. Kanun teklifinin yasalaşması ve devam eden tasfiye işlemleri, kalan yatırımcıların ödeme süreçlerinde belirleyici olacak.
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Cevdet Yılmaz'dan fon soruşturmasında kritik açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması kapsamında yürütülen tasfiye işlemlerinde hiçbir kamu kaynağının kullanılmayacağını açıkladı. Yatırımcı ödemelerinin sistemin kendi kaynaklarından karşılanacağını belirten Yılmaz, 8 Ekim itibarıyla yaklaşık 46 bin yatırımcının ödemelerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Süreçte ana paranın esas alınacağını vurgulayan Yılmaz, kalan fonların tasfiyesi ve yatırımcı haklarına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında devlet güvencesi bulunmadığını belirterek olağan ve olağanüstü tasfiye işlemlerinin kamu bütçesinden finanse edilmeyeceğini söyledi. Ödemelerin fonlarda kalan varlıklardan, ilgili hesaplara yapılacak iadelerden ve sorumluların mal varlıklarının değerlendirilmesinden sağlanacak kaynaklarla karşılanacağını aktardı.
Yılmaz, yatırımcıların haklarının korunmasında ana paranın esas alınacağını belirtti. Net yatırım tutarını geri alan kişilerin mağdur kapsamında değerlendirilmeyeceğini ifade eden Yılmaz, olağanüstü tasfiye düzenlemesinin özellikle küçük yatırımcıları ve para piyasası fonlarını önceliklendirdiğini kaydetti.
46 bine yakın yatırımcıya ödeme yapıldı
Soruşturma kapsamında yedi şirket ve bu şirketlere bağlı 131 fon hakkında tedbir uygulandığını açıklayan Yılmaz, söz konusu fonlarda 455 binden fazla yatırımcının bulunduğunu bildirdi. Bu fonların toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, toplam fon portföyünün ise yüzde 7,7'sini oluşturduğunu belirtti.
A1 Capital, Bulls ve Pardus adlı üç şirketin olağan tasfiye koşullarını kabul ettiğini aktaran Yılmaz, 8 Ekim itibarıyla yaklaşık 46 bin yatırımcının ödemelerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Bu işlemlerle birlikte 131 fondan 17'sinin tasfiye kapsamından çıktığını ifade etti.
Yılmaz, Ziraat Bankası'nın ilgili üç şirketin tasfiye işlemlerini yönettiğini, Tera'nın tasfiye yönetiminin ise İş Bankası tarafından yürütüldüğünü açıkladı.
Bir milyon liraya kadar ana para ödemesi gündemde
Olağanüstü tasfiyeye yönelik hazırlanan kanun teklifinin yatırımcılara bir milyon liraya kadar ana para ödenmesine imkân sağlayacağını belirten Yılmaz, düzenlemenin mevcut hukuki hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmayacağını söyledi.
Yapılacak ödemelerin nihai hesaplaşmada mahsup edileceğini aktaran Yılmaz, düzenlemenin yasalaşması halinde daha fazla yatırımcının kaynaklarına ulaşabileceğini ifade etti. Atlas şirketiyle olağan tasfiye konusunda görüşmelerin sürdüğünü, Pusula, Hedef ve Tera'nın da kalan şirketler arasında bulunduğunu bildirdi.
TMSF bünyesinde 132 ayrı hesap açıldı
Yılmaz, SPK kararı doğrultusunda TMSF bünyesinde her fon için ayrı hesap oluşturulduğunu açıkladı. Toplam 131 fon hesabına ek olarak haksız kazanç iadeleri ve mal varlığı satışlarından elde edilecek gelirlerin izlenmesi amacıyla bir genel hesap daha açıldığını belirtti.
Fonlarda kalan varlıklar, yapılacak iadeler ve tedbir uygulanan mal varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilecek tutarlar, yatırımcı ödemelerinin üç temel finansman kaynağını oluşturacak. Yılmaz, bu mekanizmada kamu kaynağı kullanılmayacağını yineledi.
Devlet Denetleme Kurulu incelemelere başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulunun dört toplantı gerçekleştirdiğini ve tasfiye sürecine ilişkin prensip kararları aldığını açıkladı. Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) yaklaşık 15 denetmen ve müfettişle ilgili kurumlarda incelemelere başladığını bildirdi.
İdari incelemelerin yanı sıra adli soruşturmaların da devam ettiğini belirten Yılmaz, hukuka aykırı işlemler ve haksız kazançlarla bağlantılı kişilerin sorumluluklarının araştırıldığını söyledi. Kanun teklifinin yasalaşması ve devam eden tasfiye işlemleri, kalan yatırımcıların ödeme süreçlerinde belirleyici olacak.
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