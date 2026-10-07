İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den ayrılmasının ardından AK Parti’ye katılması, belediye yönetiminde yeni bir gelişmeyi beraberinde getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, başkanvekilliği ile Meclis Birinci Başkanvekilliği görevlerinden istifa etti.
Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 18:32
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 18:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tugay, CHP’den istifasının ardından bir süre bağımsız olarak görevine devam etmişti. Tugay’ın AK Parti’ye katılması sonrasında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ve belediye yönetimindeki gelişmeler takip edilecek.
Tugay’a rozeti Erdoğan taktı
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımı, “AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı”nda gerçekleşti.
Tugay’a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Böylece Tugay’ın bir süredir bağımsız olarak sürdürdüğü siyasi süreç sona erdi.
Zafer Levent Yıldır iki görevinden ayrıldı
Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ilk gelişmelerden biri Zafer Levent Yıldır’ın kararı oldu.
Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği ve Meclis Birinci Başkanvekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
İstifasını ilgili birimlere sundu
Yıldır, istifa işlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada kararını belediyenin ilgili birimlerine bildirdiğini belirtti.
Yıldır, “Kararlar Daire Başkanlığı'na ve Yazı İşleri birimine istifamı sundum” ifadelerini kullandı.
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Cemil Tugay sonrası İzmir’de dikkat çeken istifa
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den ayrılmasının ardından AK Parti’ye katılması, belediye yönetiminde yeni bir gelişmeyi beraberinde getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, başkanvekilliği ile Meclis Birinci Başkanvekilliği görevlerinden istifa etti.
Tugay, CHP’den istifasının ardından bir süre bağımsız olarak görevine devam etmişti. Tugay’ın AK Parti’ye katılması sonrasında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ve belediye yönetimindeki gelişmeler takip edilecek.
Tugay’a rozeti Erdoğan taktı
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımı, “AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı”nda gerçekleşti.
Tugay’a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Böylece Tugay’ın bir süredir bağımsız olarak sürdürdüğü siyasi süreç sona erdi.
Zafer Levent Yıldır iki görevinden ayrıldı
Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ilk gelişmelerden biri Zafer Levent Yıldır’ın kararı oldu.
Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği ve Meclis Birinci Başkanvekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
İstifasını ilgili birimlere sundu
Yıldır, istifa işlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada kararını belediyenin ilgili birimlerine bildirdiğini belirtti.
Yıldır, “Kararlar Daire Başkanlığı'na ve Yazı İşleri birimine istifamı sundum” ifadelerini kullandı.
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