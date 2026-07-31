Çankaya Belediyesi'nde itirafçı bombası: İhale çarkını tek tek anlattı
Çankaya Belediyesi'nde itirafçı bombası: İhale çarkını tek tek anlattı
CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Katı atık ihalesinin usulsüz şekilde iptal ettirildiğini belirten Üstündağ; Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Meclis Üyesi Emre Doğan ve Veli Ağbaba'nın adının geçtiği ihaleye müdahale ve baskı sürecini tüm detaylarıyla anlattı.
Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 10:29
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 10:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ, etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı oldu.
Katı atık ihalesinin bilerek geciktirildiğini belirten Üstündağ, "18 firmanın çağrıldığı pazarlık usulü ihale, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Meclis Üyesi Emre Doğan'ın isteğiyle iptal edildi. Emre Doğan bana WhatsApp'tan çağrılacak yeni şirketlerin listesini yolladı. İhalenin iptaline direnince de görevden alındım" dedi.
Üstündağ, Doğan'ın kendisine "Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor" dediğini öne sürdü.
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Çankaya Belediyesi'nde itirafçı bombası: İhale çarkını tek tek anlattı
CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Katı atık ihalesinin usulsüz şekilde iptal ettirildiğini belirten Üstündağ; Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Meclis Üyesi Emre Doğan ve Veli Ağbaba'nın adının geçtiği ihaleye müdahale ve baskı sürecini tüm detaylarıyla anlattı.
CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ, etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı oldu.
Katı atık ihalesinin bilerek geciktirildiğini belirten Üstündağ, "18 firmanın çağrıldığı pazarlık usulü ihale, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Meclis Üyesi Emre Doğan'ın isteğiyle iptal edildi. Emre Doğan bana WhatsApp'tan çağrılacak yeni şirketlerin listesini yolladı. İhalenin iptaline direnince de görevden alındım" dedi.
Üstündağ, Doğan'ın kendisine "Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor" dediğini öne sürdü.
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