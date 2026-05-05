Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 05.05.2026 07:14
Haber Güncellenme Tarihi: 05.05.2026 07:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mahmudiye Mahallesi 25. Mobilya Sokak'ta mobilya üreten fabrikanın yemekhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesiyle yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Fabrika çalışanlarından Necati Civek, dumanları fark edip durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdiğini belirterek, "Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Üst kat boyahaneydi, sıçrasaydı söndürmek çok zor olurdu.” dedi.
Yangının ardından yemekhane bölümünde hasar oluştu.
Bursa'da mobilya fabrikasında yangın
