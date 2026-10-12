Botoks sonrası 16 kişi rahatsızlandı 3'ü yoğun bakımda
Botoks sonrası 16 kişi rahatsızlandı 3'ü yoğun bakımda
Antalya'da son üç ay içerisinde botoks uygulamasının ardından sağlık sorunları yaşayan 16 kişi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yutma ve konuşma güçlüğü, nefes darlığı ve kaslarda belirgin güçsüzlük şikâyetleriyle hastaneye başvuran hastalardan 3'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi. Son bir haftada nöroloji kliniğine yatırılan 7 hastanın durumu ise adli vaka olarak kayıtlara geçti.
Haber Giriş Tarihi: 12.10.2026 16:10
Haber Güncellenme Tarihi: 12.10.2026 16:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran hastalarda botulinum toksinine bağlı zehirlenmeyle uyumlu bulgular tespit edildi. Bazı hastaların solunum desteğine ihtiyaç duyduğu, daha hafif belirtiler gösteren kişilerin ise ayakta takip edildiği belirtildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan, son üç ayda 16 hastanın ağır klinik belirtiler nedeniyle servise yatırıldığını açıkladı. Doğan, hastaların solunum problemleri, yutma güçlüğü, konuşma bozuklukları ve günlük hareketlerini gerçekleştiremeyecek düzeyde kas güçsüzlüğü yaşadığını ifade etti.
Doğan, botulinum toksininin uygun olmayan koşullarda uygulanmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Özellikle kaynağı bilinmeyen ürünlerin kullanılması, uygun olmayan dozlar ve yetkin olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin risk oluşturduğunu kaydetti.
Botoks işlemini sekreterin yaptığı iddia edildi
Botoks uygulamasının ardından hastanede tedavi gören F.F., yaklaşık 20 gün önce bir doktorun kliniğinde işlem yaptırdığını anlattı. Uygulamadan birkaç gün sonra göz kapağında düşme meydana geldiğini belirten hasta, ilerleyen günlerde yutma güçlüğü yaşamaya başladığını söyledi.
F.F., botoks işleminin doktor tarafından değil, klinikte görevli sekreter tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Hastanın açıklamasının ardından işlemlerin nerede ve kimler tarafından yapıldığının araştırılacağı bildirildi.
Son bir haftada hastaneye yatırılan 7 kişinin durumunun adli vaka olarak bildirilmesiyle birlikte uygulamalarda kullanılan ürünlerin ve işlemleri gerçekleştiren kişilerin incelenmesi gündeme geldi.
Uzmanlardan ruhsatlı sağlık kuruluşu uyarısı
İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Sözel, botoks yaptırmadan önce uygulamanın gerçekleştirileceği sağlık kuruluşunun ruhsat durumunun kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Sözel, kullanılan ürünlerin ruhsatlı olması ve uygun koşullarda temin edilmesinin önem taşıdığını ifade etti.
Botulinum toksininin tıbbi bir ürün olduğunu hatırlatan uzmanlar, uygulama koşullarının ve kullanılan dozun hasta güvenliği açısından belirleyici olduğunu vurguladı.
İlk iki haftada ortaya çıkan belirtilere dikkat
Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Yusuf Savrun, botulinum toksininin etkilerinin uygulamadan sonraki ilk 24 saat içerisinde görülmeye başlayabildiğini ve ikinci haftaya kadar artabildiğini belirtti. Savrun, bu nedenle uygulamayı takip eden ilk iki haftanın belirtilerin izlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.
Botulinum toksinine bağlı ciddi yan etkiler arasında göz kapağı düşüklüğü, çift görme, yutma güçlüğü, ses değişiklikleri ve yaygın kas güçsüzlüğü bulunuyor. Solunum güçlüğü gelişen hastalarda ise acil tıbbi müdahale gerekebiliyor. Bu belirtiler ortaya çıktığında gecikmeden tıbbi değerlendirme yapılması gerekiyor.
Solunum güçlüğü yaşayan hastalara yoğun bakım desteği
Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal, hastaların sıklıkla yutma güçlüğü, ses kısıklığı, nefes darlığı, göz kapaklarında düşme ve kas güçsüzlüğü şikâyetleriyle başvurduğunu açıkladı.
Ünal, hastaneye başvuran kişilerin öncelikle hayati risk açısından değerlendirildiğini belirterek solunum fonksiyonları ciddi şekilde etkilenen hastalara gerekli desteğin sağlandığını söyledi. İhtiyaç duyulan durumlarda hastaların solunum cihazına bağlandığını ifade etti.
Nörolojik tedavilerde botoks uygulaması farklı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Barçın, botulinum toksininin nörolojik hastalıkların tedavisinde uzun yıllardır kullanıldığını belirtti. İstemsiz kasılmalar ile yüz ve göz kapağı kasılmalarında uygulanan tedavilerin kozmetik işlemlerden farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Barçın, nörolojik hastalıklar nedeniyle uzman hekim kontrolünde botulinum toksini tedavisi alan kişilerin yaşanan vakalar nedeniyle tedavilerini bırakmamaları gerektiğini ifade etti.
Botoks uygulamalarında yetki düzenlemesi
7 Ocak 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle estetik amaçlı tıbbi uygulamalara ilişkin hekimlerin yetkilendirilmesi konusunda yeni düzenlemeler yapıldı. Düzenleme kapsamında belirli eğitim ve sertifikasyon koşullarını sağlayan hekimlerin uygulama yapabilmesine yönelik hükümler getirildi.
Uzmanlar, botoks ve dolgu işlemlerinin tıbbi uygulamalar olduğunu belirterek ruhsatlı sağlık kuruluşlarında, ilgili yetkinliğe sahip hekimler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Antalya'da adli vaka olarak bildirilen hastalara ilişkin incelemelerde, kullanılan botulinum toksini ürünlerinin kaynağı ve uygulamaları gerçekleştiren kişilerin yetkileri araştırılacak.
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Botoks sonrası 16 kişi rahatsızlandı 3'ü yoğun bakımda
Antalya'da son üç ay içerisinde botoks uygulamasının ardından sağlık sorunları yaşayan 16 kişi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yutma ve konuşma güçlüğü, nefes darlığı ve kaslarda belirgin güçsüzlük şikâyetleriyle hastaneye başvuran hastalardan 3'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi. Son bir haftada nöroloji kliniğine yatırılan 7 hastanın durumu ise adli vaka olarak kayıtlara geçti.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran hastalarda botulinum toksinine bağlı zehirlenmeyle uyumlu bulgular tespit edildi. Bazı hastaların solunum desteğine ihtiyaç duyduğu, daha hafif belirtiler gösteren kişilerin ise ayakta takip edildiği belirtildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan, son üç ayda 16 hastanın ağır klinik belirtiler nedeniyle servise yatırıldığını açıkladı. Doğan, hastaların solunum problemleri, yutma güçlüğü, konuşma bozuklukları ve günlük hareketlerini gerçekleştiremeyecek düzeyde kas güçsüzlüğü yaşadığını ifade etti.
Doğan, botulinum toksininin uygun olmayan koşullarda uygulanmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Özellikle kaynağı bilinmeyen ürünlerin kullanılması, uygun olmayan dozlar ve yetkin olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin risk oluşturduğunu kaydetti.
Botoks işlemini sekreterin yaptığı iddia edildi
Botoks uygulamasının ardından hastanede tedavi gören F.F., yaklaşık 20 gün önce bir doktorun kliniğinde işlem yaptırdığını anlattı. Uygulamadan birkaç gün sonra göz kapağında düşme meydana geldiğini belirten hasta, ilerleyen günlerde yutma güçlüğü yaşamaya başladığını söyledi.
F.F., botoks işleminin doktor tarafından değil, klinikte görevli sekreter tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Hastanın açıklamasının ardından işlemlerin nerede ve kimler tarafından yapıldığının araştırılacağı bildirildi.
Son bir haftada hastaneye yatırılan 7 kişinin durumunun adli vaka olarak bildirilmesiyle birlikte uygulamalarda kullanılan ürünlerin ve işlemleri gerçekleştiren kişilerin incelenmesi gündeme geldi.
Uzmanlardan ruhsatlı sağlık kuruluşu uyarısı
İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Sözel, botoks yaptırmadan önce uygulamanın gerçekleştirileceği sağlık kuruluşunun ruhsat durumunun kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Sözel, kullanılan ürünlerin ruhsatlı olması ve uygun koşullarda temin edilmesinin önem taşıdığını ifade etti.
Botulinum toksininin tıbbi bir ürün olduğunu hatırlatan uzmanlar, uygulama koşullarının ve kullanılan dozun hasta güvenliği açısından belirleyici olduğunu vurguladı.
İlk iki haftada ortaya çıkan belirtilere dikkat
Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Yusuf Savrun, botulinum toksininin etkilerinin uygulamadan sonraki ilk 24 saat içerisinde görülmeye başlayabildiğini ve ikinci haftaya kadar artabildiğini belirtti. Savrun, bu nedenle uygulamayı takip eden ilk iki haftanın belirtilerin izlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.
Botulinum toksinine bağlı ciddi yan etkiler arasında göz kapağı düşüklüğü, çift görme, yutma güçlüğü, ses değişiklikleri ve yaygın kas güçsüzlüğü bulunuyor. Solunum güçlüğü gelişen hastalarda ise acil tıbbi müdahale gerekebiliyor. Bu belirtiler ortaya çıktığında gecikmeden tıbbi değerlendirme yapılması gerekiyor.
Solunum güçlüğü yaşayan hastalara yoğun bakım desteği
Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal, hastaların sıklıkla yutma güçlüğü, ses kısıklığı, nefes darlığı, göz kapaklarında düşme ve kas güçsüzlüğü şikâyetleriyle başvurduğunu açıkladı.
Ünal, hastaneye başvuran kişilerin öncelikle hayati risk açısından değerlendirildiğini belirterek solunum fonksiyonları ciddi şekilde etkilenen hastalara gerekli desteğin sağlandığını söyledi. İhtiyaç duyulan durumlarda hastaların solunum cihazına bağlandığını ifade etti.
Nörolojik tedavilerde botoks uygulaması farklı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Barçın, botulinum toksininin nörolojik hastalıkların tedavisinde uzun yıllardır kullanıldığını belirtti. İstemsiz kasılmalar ile yüz ve göz kapağı kasılmalarında uygulanan tedavilerin kozmetik işlemlerden farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Barçın, nörolojik hastalıklar nedeniyle uzman hekim kontrolünde botulinum toksini tedavisi alan kişilerin yaşanan vakalar nedeniyle tedavilerini bırakmamaları gerektiğini ifade etti.
Botoks uygulamalarında yetki düzenlemesi
7 Ocak 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle estetik amaçlı tıbbi uygulamalara ilişkin hekimlerin yetkilendirilmesi konusunda yeni düzenlemeler yapıldı. Düzenleme kapsamında belirli eğitim ve sertifikasyon koşullarını sağlayan hekimlerin uygulama yapabilmesine yönelik hükümler getirildi.
Uzmanlar, botoks ve dolgu işlemlerinin tıbbi uygulamalar olduğunu belirterek ruhsatlı sağlık kuruluşlarında, ilgili yetkinliğe sahip hekimler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Antalya'da adli vaka olarak bildirilen hastalara ilişkin incelemelerde, kullanılan botulinum toksini ürünlerinin kaynağı ve uygulamaları gerçekleştiren kişilerin yetkileri araştırılacak.
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