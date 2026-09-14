Borsada yanlış ve yanıltıcı paylaşımlar mercek altında! 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı
Borsada yanlış ve yanıltıcı paylaşımlar mercek altında! 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ya da yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesap sahipleri hakkında yürütülen soruşturma hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, ilk etapta 6 şahıs hakkında gözaltı talimatı verildiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 10:08
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 10:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında ilk etapta 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.
Öte yandan, 11 sosyal medya hesabı sahibinin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların kolluk birimleri tarafından sürdürüldüğü belirtildi.
Soruşturmanın, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcı kararlarını etkileyebilecek yanıltıcı sosyal medya paylaşımlarına yönelik yürütüldüğü kaydedildi.
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Borsada yanlış ve yanıltıcı paylaşımlar mercek altında! 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ya da yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesap sahipleri hakkında yürütülen soruşturma hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, ilk etapta 6 şahıs hakkında gözaltı talimatı verildiği belirtildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında ilk etapta 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.
Öte yandan, 11 sosyal medya hesabı sahibinin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların kolluk birimleri tarafından sürdürüldüğü belirtildi.
Soruşturmanın, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcı kararlarını etkileyebilecek yanıltıcı sosyal medya paylaşımlarına yönelik yürütüldüğü kaydedildi.
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