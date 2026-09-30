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Borsa soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı

Borsa manipülasyonu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp’in gözaltına alındığı bildirildi. Özalp’in İstanbul’daki ikametinde de arama gerçekleştirildi. Gözaltı işleminin ardından soruşturma kapsamında yapılacak adli işlemler takip edilecek.

Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 23:08
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 23:10
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Borsa soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı

Aktarılan bilgilere göre soruşturma kapsamında Nil Özalp hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Ekipler Özalp’in İstanbul’da bulunan ikametinde de arama yaptı.

Aramanın, soruşturma dosyası kapsamında edinilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Muhammet Yarız’a ait olduğu değerlendirilen belgeler

tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, gözaltı kararına ilişkin ayrıntıları aktardı. Şenlik’in verdiği bilgiye göre Özalp’in, Muhammet Yarız’a ait olduğu değerlendirilen bazı belgeleri bulundurduğu yönünde bilgi edinildi.

Söz konusu belgelerin içeriğine ve soruşturmadaki niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Soruşturma süreci devam ediyor

Nil Özalp hakkındaki gözaltı işlemi soruşturma kapsamında yürütülen bir adli tedbir niteliği taşıyor. Gözaltına alınması, hakkında suçluluğu kesinleşmiş bir yargı kararı bulunduğu anlamına gelmiyor.

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