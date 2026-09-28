Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "zimmet" soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı
Haber Giriş Tarihi: 28.09.2026 12:49
Haber Güncellenme Tarihi: 28.09.2026 12:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bolu'da "zimmet" soruşturması: 9 gözaltıBolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "zimmet" soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik soruşturma başlattı.
Jandarma ekipleri, "zimmet" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı.
Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Bolu'da "zimmet" soruşturması: 9 gözaltı
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "zimmet" soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı
Bolu'da "zimmet" soruşturması: 9 gözaltıBolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "zimmet" soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik soruşturma başlattı.
Jandarma ekipleri, "zimmet" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı.
Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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