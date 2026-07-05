Bodrum'da özel işletmelerde otopark ve yiyecek fiyatlarına ilişkin tartışmalar sürerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkbükü Halk Plajı'nda uygulanan ücret tarifesi dikkat çekti. Girişin ücretsiz olduğu plajda otopark 120 TL, lahmacun ise 125 TL'den satışa sunuluyor. Yaz sezonunda uygun fiyatlı alternatifleri araştıran tatilcilerin bu tür tesislere ilgisinin sürmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 05.07.2026 13:37
Haber Güncellenme Tarihi: 05.07.2026 13:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilen halk plajında giriş için herhangi bir ücret alınmıyor. Plajı özel aracıyla kullanmak isteyen ziyaretçiler gün boyu otopark hizmetinden 120 TL karşılığında yararlanabiliyor.
Yiyecek ve içecek fiyatları da plajın güncel tarifesinde yer alıyor. Buna göre bir adet lahmacun 125 TL'den, hamburger ise 450 TL'den satılıyor. Şezlong hizmeti isteğe bağlı olarak sunulurken ücreti 400 TL olarak uygulanıyor. Duş ve tuvalet hizmetleri ise ücretsiz sağlanıyor.
Özel plajlardaki fiyatlarla karşılaştırılıyor
Bodrum'da bazı özel plajlarda otopark ücretlerinin 1.800 TL ile 3.000 TL arasında değiştiği, lahmacun fiyatlarının ise 2.500 TL'ye kadar ulaştığı yönündeki paylaşımlar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Türkbükü Halk Plajı'nda açıklanan fiyat tarifesi ise bu rakamlarla karşılaştırılarak gündeme geldi.
Bakanlık 20 halk plajında hizmet veriyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya, Muğla ve İzmir'de toplam 20 halk plajıyla hizmet sunuyor. Bakanlık, bu plajlarda vatandaşların güvenli, konforlu ve erişilebilir tatil imkânına ulaşmasını hedefliyor.
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Bodrum'da şaşırtan fiyatlar! Lahmacun 125 TL, plaj ücretsiz
Bodrum'da özel işletmelerde otopark ve yiyecek fiyatlarına ilişkin tartışmalar sürerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkbükü Halk Plajı'nda uygulanan ücret tarifesi dikkat çekti. Girişin ücretsiz olduğu plajda otopark 120 TL, lahmacun ise 125 TL'den satışa sunuluyor. Yaz sezonunda uygun fiyatlı alternatifleri araştıran tatilcilerin bu tür tesislere ilgisinin sürmesi bekleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilen halk plajında giriş için herhangi bir ücret alınmıyor. Plajı özel aracıyla kullanmak isteyen ziyaretçiler gün boyu otopark hizmetinden 120 TL karşılığında yararlanabiliyor.
Yiyecek ve içecek fiyatları da plajın güncel tarifesinde yer alıyor. Buna göre bir adet lahmacun 125 TL'den, hamburger ise 450 TL'den satılıyor. Şezlong hizmeti isteğe bağlı olarak sunulurken ücreti 400 TL olarak uygulanıyor. Duş ve tuvalet hizmetleri ise ücretsiz sağlanıyor.
Özel plajlardaki fiyatlarla karşılaştırılıyor
Bodrum'da bazı özel plajlarda otopark ücretlerinin 1.800 TL ile 3.000 TL arasında değiştiği, lahmacun fiyatlarının ise 2.500 TL'ye kadar ulaştığı yönündeki paylaşımlar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Türkbükü Halk Plajı'nda açıklanan fiyat tarifesi ise bu rakamlarla karşılaştırılarak gündeme geldi.
Bakanlık 20 halk plajında hizmet veriyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya, Muğla ve İzmir'de toplam 20 halk plajıyla hizmet sunuyor. Bakanlık, bu plajlarda vatandaşların güvenli, konforlu ve erişilebilir tatil imkânına ulaşmasını hedefliyor.
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