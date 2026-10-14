Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Haber Giriş Tarihi: 14.10.2026 22:20
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 01:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, bölgedeki kritik gelişmeleri ve Türkiye’nin dış politika stratejilerini değerlendirdi.
Eski TBMM başkanları ve üst düzey bürokratların katılımıyla gerçekleşen toplantıda, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonları ile Suriye’deki durum ele alındı. Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Ortak Savunma Anlaşması’nın önemine değinilen görüşmede, Türkiye’nin bölgesel barış ve güvenliği merkeze alan, sağduyulu ve kararlı dış politika duruşu vurgulandı.
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Beştepe'de kritik toplantı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, bölgedeki kritik gelişmeleri ve Türkiye’nin dış politika stratejilerini değerlendirdi.
Eski TBMM başkanları ve üst düzey bürokratların katılımıyla gerçekleşen toplantıda, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonları ile Suriye’deki durum ele alındı. Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Ortak Savunma Anlaşması’nın önemine değinilen görüşmede, Türkiye’nin bölgesel barış ve güvenliği merkeze alan, sağduyulu ve kararlı dış politika duruşu vurgulandı.
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