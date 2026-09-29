Beştepe'de fon konulu kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor
Beştepe'de fon konulu kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantıda sorunun nedenleri, sorumluların tespiti ve atılacak adımlar ele alınması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.09.2026 12:39
Haber Güncellenme Tarihi: 29.09.2026 12:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek ekonomi toplantısının gündemini fon soruşturması oluşturacak. Toplantıda, soruşturmaya konu olan gelişmelerin ve sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi için alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi bekleniyor.
EKONOMİ KURMAYLARI BEŞTEPE'DE BULUŞACAK
Edinilen bilgilere göre toplantı, saat 16.00'da düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticilerinin toplantıya katılması bekleniyor.
Görüşmede, sorunun neden yaşandığı, bundan sonra hangi adımların atılacağı ve sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti konularının ele alınacağı öğrenildi. Toplantının ardından açıklama yapılıp yapılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
"HER KİM MİLLETİN HAKKINA EL UZATIRSA KARŞISINDA BİZİ BULUR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada fon soruşturmasına değinerek sermaye piyasalarının işleyişini sağlıklı hale getirecek gerekli her türlü adımın atılacağını belirtmişti.
Haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini vurgulayan Erdoğan, "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir." ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek süreci değerlendireceklerini ve hukuk devleti sınırları içinde gereken her türlü adımı atacaklarını kaydetmişti.
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Beştepe'de fon konulu kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantıda sorunun nedenleri, sorumluların tespiti ve atılacak adımlar ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek ekonomi toplantısının gündemini fon soruşturması oluşturacak. Toplantıda, soruşturmaya konu olan gelişmelerin ve sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi için alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi bekleniyor.
EKONOMİ KURMAYLARI BEŞTEPE'DE BULUŞACAK
Edinilen bilgilere göre toplantı, saat 16.00'da düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticilerinin toplantıya katılması bekleniyor.
Görüşmede, sorunun neden yaşandığı, bundan sonra hangi adımların atılacağı ve sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti konularının ele alınacağı öğrenildi. Toplantının ardından açıklama yapılıp yapılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
"HER KİM MİLLETİN HAKKINA EL UZATIRSA KARŞISINDA BİZİ BULUR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada fon soruşturmasına değinerek sermaye piyasalarının işleyişini sağlıklı hale getirecek gerekli her türlü adımın atılacağını belirtmişti.
Haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini vurgulayan Erdoğan, "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir." ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek süreci değerlendireceklerini ve hukuk devleti sınırları içinde gereken her türlü adımı atacaklarını kaydetmişti.
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