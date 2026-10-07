Beşiktaş’ta yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu
Beşiktaş’ta yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu
Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurulun ardından göreve başlayan Serdal Adalı yönetiminde görev dağılımı yapıldı. Siyah-beyazlı kulüp, ikinci başkan, asbaşkan, genel sekreter ve muhasip üyenin yanı sıra futbol komitesinde görev alacak isimleri açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 23:13
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 23:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Serdal Adalı başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarla yeni dönemin idari yapılanması şekillendi. Kulübün basın sözcülüğü görevini ise Mete Düren üstlenecek.
Yeni yönetimde görevler belli oldu
Beşiktaş’ın açıklamasına göre Murat Kılıç ikinci başkan olarak görevlendirildi.
Leman Özgür Rodoplu ve Mithat Görkem Aksoy asbaşkanlık görevine getirilirken, Uğur Fora genel sekreter oldu. Muhasip üye görevini ise Orhan Özalp yürütecek.
Beşiktaş’ın futbol komitesi oluşturuldu
Siyah-beyazlı kulübün futbol yapılanmasında görev alacak isimler de belirlendi.
Serdal Adalı başkanlığında çalışacak futbol komitesinde ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyesi Aykan Aydın ve Futbol AŞ yöneticisi Melih Aydoğdu yer alacak.
Böylece olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Beşiktaş’ın futbol yönetimindeki yeni görev dağılımı da belirlenmiş oldu.
Basın sözcüsü Mete Düren oldu
Yeni yönetim döneminde kulübün kamuoyuyla iletişiminden sorumlu olacak isim de açıklandı.
Beşiktaş’ta basın sözcülüğü görevini Mete Düren yürütecek.
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Beşiktaş’ta yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu
Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurulun ardından göreve başlayan Serdal Adalı yönetiminde görev dağılımı yapıldı. Siyah-beyazlı kulüp, ikinci başkan, asbaşkan, genel sekreter ve muhasip üyenin yanı sıra futbol komitesinde görev alacak isimleri açıkladı.
Serdal Adalı başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarla yeni dönemin idari yapılanması şekillendi. Kulübün basın sözcülüğü görevini ise Mete Düren üstlenecek.
Yeni yönetimde görevler belli oldu
Beşiktaş’ın açıklamasına göre Murat Kılıç ikinci başkan olarak görevlendirildi.
Leman Özgür Rodoplu ve Mithat Görkem Aksoy asbaşkanlık görevine getirilirken, Uğur Fora genel sekreter oldu. Muhasip üye görevini ise Orhan Özalp yürütecek.
Beşiktaş’ın futbol komitesi oluşturuldu
Siyah-beyazlı kulübün futbol yapılanmasında görev alacak isimler de belirlendi.
Serdal Adalı başkanlığında çalışacak futbol komitesinde ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyesi Aykan Aydın ve Futbol AŞ yöneticisi Melih Aydoğdu yer alacak.
Böylece olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Beşiktaş’ın futbol yönetimindeki yeni görev dağılımı da belirlenmiş oldu.
Basın sözcüsü Mete Düren oldu
Yeni yönetim döneminde kulübün kamuoyuyla iletişiminden sorumlu olacak isim de açıklandı.
Beşiktaş’ta basın sözcülüğü görevini Mete Düren yürütecek.
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