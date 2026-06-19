Belediye binasında arama! Silifke Belediye Başkanı Turgut gözaltında
Belediye binasında arama! Silifke Belediye Başkanı Turgut gözaltında
Mersin'de Silifke Belediyesi'ne, jandarma tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve belediye çalışanlarının da aralarında olduğu bazı kişiler gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:09
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 09:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un ve bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu belediye çalışanları, operasyon kapsamında gözaltına alındı. Jandarma ekipleri belediyede binasında arama yapıyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Belediye binasında arama! Silifke Belediye Başkanı Turgut gözaltında
Mersin'de Silifke Belediyesi'ne, jandarma tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve belediye çalışanlarının da aralarında olduğu bazı kişiler gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un ve bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu belediye çalışanları, operasyon kapsamında gözaltına alındı. Jandarma ekipleri belediyede binasında arama yapıyor.
Çok Okunanlar