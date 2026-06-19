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Belediye binasında arama! Silifke Belediye Başkanı Turgut gözaltında

Mersin'de Silifke Belediyesi'ne, jandarma tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve belediye çalışanlarının da aralarında olduğu bazı kişiler gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:09
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 09:10
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Belediye binasında arama! Silifke Belediye Başkanı Turgut gözaltında

Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un ve bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu belediye çalışanları, operasyon kapsamında gözaltına alındı. Jandarma ekipleri belediyede binasında arama yapıyor.

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