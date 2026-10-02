BDDK’dan kredi kartlarında asgari ödeme kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartlarında asgari ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılan limit sınırı ile cep telefonu alımlarında kullandırılan tüketici kredilerinin vadelerine ilişkin düzenlemeye gitti. 1 Ekim 2026 tarihli kararlarla kredi kartlarında 100 bin TL sınırı getirilirken, yenilenmiş cep telefonları için kredi vadesinde uygulanacak fiyat eşiği de değiştirildi.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 20:55
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 20:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BDDK’nın 1 Ekim 2026 tarihli ve 11582 sayılı kararıyla kredi kartlarının asgari ödeme tutarının belirlenmesinde esas alınan kart limiti sınırı artırıldı.
Daha önce 50 bin TL olarak uygulanan limit eşiği 100 bin TL’ye yükseltildi. Yeni düzenlemeye göre limiti 100 bin TL ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20’si olarak uygulanacak.
Kart limiti 100 bin TL’nin üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40’ı olacak.
Cep telefonu kredilerinde fiyat sınırı değişti
BDDK kararları kapsamında cep telefonu alımlarında kullandırılan tüketici kredilerine ilişkin sınırlar da düzenlendi.
“Yenilenmiş ürün” niteliğindeki cep telefonlarında fiyat sınırı 50 bin TL olarak belirlendi. Fiyatı 50 bin TL ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında tüketici kredilerinin vadesi 12 aya kadar uygulanabilecek.
Fiyatı 50 bin TL’nin üzerinde bulunan yenilenmiş cep telefonlarında ise tüketici kredilerinde azami vade 3 ay olacak.
Kredi kartıyla telefon alımında uygulama devam ediyor
BDDK açıklamasında kredi kartıyla gerçekleştirilen cep telefonu alımlarındaki mevcut taksit uygulamasında değişikliğe gidilmediği belirtildi.
Buna göre yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan cep telefonlarının kredi kartıyla alımlarında taksitlendirme yasağı devam edecek.
Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarının kredi kartıyla satın alınmasında ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksit uygulanabilecek.
Yeni düzenlemeyle kredi kartı kullanıcıları açısından kart limitinin 100 bin TL sınırının altında veya üzerinde bulunması, uygulanacak asgari ödeme oranının belirlenmesinde esas alınacak.
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BDDK’dan kredi kartlarında asgari ödeme kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartlarında asgari ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılan limit sınırı ile cep telefonu alımlarında kullandırılan tüketici kredilerinin vadelerine ilişkin düzenlemeye gitti. 1 Ekim 2026 tarihli kararlarla kredi kartlarında 100 bin TL sınırı getirilirken, yenilenmiş cep telefonları için kredi vadesinde uygulanacak fiyat eşiği de değiştirildi.
BDDK’nın 1 Ekim 2026 tarihli ve 11582 sayılı kararıyla kredi kartlarının asgari ödeme tutarının belirlenmesinde esas alınan kart limiti sınırı artırıldı.
Daha önce 50 bin TL olarak uygulanan limit eşiği 100 bin TL’ye yükseltildi. Yeni düzenlemeye göre limiti 100 bin TL ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20’si olarak uygulanacak.
Kart limiti 100 bin TL’nin üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40’ı olacak.
Cep telefonu kredilerinde fiyat sınırı değişti
BDDK kararları kapsamında cep telefonu alımlarında kullandırılan tüketici kredilerine ilişkin sınırlar da düzenlendi.
“Yenilenmiş ürün” niteliğindeki cep telefonlarında fiyat sınırı 50 bin TL olarak belirlendi. Fiyatı 50 bin TL ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında tüketici kredilerinin vadesi 12 aya kadar uygulanabilecek.
Fiyatı 50 bin TL’nin üzerinde bulunan yenilenmiş cep telefonlarında ise tüketici kredilerinde azami vade 3 ay olacak.
Kredi kartıyla telefon alımında uygulama devam ediyor
BDDK açıklamasında kredi kartıyla gerçekleştirilen cep telefonu alımlarındaki mevcut taksit uygulamasında değişikliğe gidilmediği belirtildi.
Buna göre yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan cep telefonlarının kredi kartıyla alımlarında taksitlendirme yasağı devam edecek.
Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarının kredi kartıyla satın alınmasında ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksit uygulanabilecek.
Yeni düzenlemeyle kredi kartı kullanıcıları açısından kart limitinin 100 bin TL sınırının altında veya üzerinde bulunması, uygulanacak asgari ödeme oranının belirlenmesinde esas alınacak.
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