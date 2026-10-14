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Bazı illerde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Bazı illerde etkisini sürdüren sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle perşembe günü eğitime ara verildi.

Haber Giriş Tarihi: 14.10.2026 20:00
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 01:08
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bazı illerde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Olumsuz hava koşulları ve beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova ve Zonguldak illerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi. İlgili valiliklerden yapılan açıklamalarda, sağanak ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği ulaşım aksamaları ile güvenlik risklerine karşı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.

Bu karar doğrultusunda, söz konusu illerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile küçük yaşta çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak. Sakarya'da üniversiteler tatil kapsamı dışında tutulurken, Yalova'da ek bir tedbir olarak motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Yetkililer, vatandaşları beklenen hava muhalefetine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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