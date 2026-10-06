Bayraklı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı kararı
Bayraklı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Bayraklı Belediyesi iştiraki şirketlerde 'kamuyu zarara uğratma' ve 'yolsuzluk' iddialarına yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturmada aralarında eski Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 08:03
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 08:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Bayraklı Belediyesi iştiraki şirketlerde 'kamuyu zarara uğratma' ve 'yolsuzluk' iddialarına yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturmada aralarında eski Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Bayraklı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Bayraklı Belediyesi iştiraki şirketlerde 'kamuyu zarara uğratma' ve 'yolsuzluk' iddialarına yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturmada aralarında eski Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Bayraklı Belediyesi iştiraki şirketlerde 'kamuyu zarara uğratma' ve 'yolsuzluk' iddialarına yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturmada aralarında eski Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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