İstanbul Başakşehir’de bir ortaokulda meydana gelen ve bir öğrencinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli F.M. ile anne ve babası, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 21:24
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 21:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana gelen saldırıda 8 öğrenci bıçaklanmış, öğrencilerden biri yaşamını yitirirken 7 öğrenci yaralanmıştı. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.
Eski okuluna üniformayla geldi
Edinilen bilgilere göre okuldan daha önce mezun olan 15 yaşındaki kız öğrenci, olay günü üniforma giyerek eski okuluna geldi.
Evden getirdiği belirtilen bıçakla gerçekleştirilen saldırıda 8 öğrenci yaralandı. Yaralılardan biri müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şüpheli ile anne ve babası gözaltına alındı
Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli F.M. ile anne ve babası yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından üç şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mahkemeden tutuklama kararı
Savcılık ifadelerinin ardından 15 yaşındaki F.M. ile anne ve babası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, üç şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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Başakşehir’deki okul saldırısında yeni gelişme
İstanbul Başakşehir’de bir ortaokulda meydana gelen ve bir öğrencinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli F.M. ile anne ve babası, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana gelen saldırıda 8 öğrenci bıçaklanmış, öğrencilerden biri yaşamını yitirirken 7 öğrenci yaralanmıştı. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.
Eski okuluna üniformayla geldi
Edinilen bilgilere göre okuldan daha önce mezun olan 15 yaşındaki kız öğrenci, olay günü üniforma giyerek eski okuluna geldi.
Evden getirdiği belirtilen bıçakla gerçekleştirilen saldırıda 8 öğrenci yaralandı. Yaralılardan biri müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şüpheli ile anne ve babası gözaltına alındı
Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli F.M. ile anne ve babası yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından üç şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mahkemeden tutuklama kararı
Savcılık ifadelerinin ardından 15 yaşındaki F.M. ile anne ve babası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, üç şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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