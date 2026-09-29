''Balıkçı İsmet''e 3.1 milyar TL! CHP'li eski vekil de inceleniyor
''Balıkçı İsmet''e 3.1 milyar TL! CHP'li eski vekil de inceleniyor
'Balıkçı İsmet' olarak bilinen CHP'li eski vekil Ensar Öğüt'ün kardeşi İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül arasında 3.1 milyar liralık fon çıkışı belirlendi. Soruşturma kapsamında, İsmet Öğüt'ün ağabeyi ile arasındaki para hareketleri, ortaklık veya ticari bağ bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.09.2026 08:39
Haber Güncellenme Tarihi: 29.09.2026 08:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mal varlığına tedbir konulan, İsmet Öğüt'ün hesaplarındaki para trafiği mercek altına alındı.
Mali incelemede, kamuoyunda 'Balıkçı İsmet' olarak bilinen Öğüt'ün adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi.
Paraların kaynağı ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, soruşturma kapsamında, İsmet Öğüt'ün 22, 23 ve 24. Dönem CHP Ardahan Milletvekili olan ağabeyi Ensar Öğüt ile arasındaki para hareketleri, ortaklık veya ticari bağ bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.
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''Balıkçı İsmet''e 3.1 milyar TL! CHP'li eski vekil de inceleniyor
'Balıkçı İsmet' olarak bilinen CHP'li eski vekil Ensar Öğüt'ün kardeşi İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül arasında 3.1 milyar liralık fon çıkışı belirlendi. Soruşturma kapsamında, İsmet Öğüt'ün ağabeyi ile arasındaki para hareketleri, ortaklık veya ticari bağ bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mal varlığına tedbir konulan, İsmet Öğüt'ün hesaplarındaki para trafiği mercek altına alındı.
Mali incelemede, kamuoyunda 'Balıkçı İsmet' olarak bilinen Öğüt'ün adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi.
Paraların kaynağı ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, soruşturma kapsamında, İsmet Öğüt'ün 22, 23 ve 24. Dönem CHP Ardahan Milletvekili olan ağabeyi Ensar Öğüt ile arasındaki para hareketleri, ortaklık veya ticari bağ bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.
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