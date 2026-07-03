Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, hakkında "rüşvet vermek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğince konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Karar, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici tedbir kapsamında uygulandı. Sürecin ilerleyen aşamalarında soruşturmaya ilişkin adli işlemler kamuoyu tarafından takip edilmeye devam edecek.
Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 22:34
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 22:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Onur Yiğit hakkında "rüşvet vermek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Haziran 2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararıyla konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu adli kontrol kararının ardından Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Onur Yiğit'in geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.
Görevden uzaklaştırma kararı hangi mevzuata dayanıyor
Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi, haklarında görevleriyle ilgili soruşturma veya kovuşturma yürütülen belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılabilmesine imkân tanıyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, hakkında "rüşvet vermek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğince konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Karar, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici tedbir kapsamında uygulandı. Sürecin ilerleyen aşamalarında soruşturmaya ilişkin adli işlemler kamuoyu tarafından takip edilmeye devam edecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Onur Yiğit hakkında "rüşvet vermek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Haziran 2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararıyla konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu adli kontrol kararının ardından Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Onur Yiğit'in geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.
Görevden uzaklaştırma kararı hangi mevzuata dayanıyor
Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi, haklarında görevleriyle ilgili soruşturma veya kovuşturma yürütülen belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılabilmesine imkân tanıyor.
Çok Okunanlar