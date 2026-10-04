Bakanlık'tan geciken dava ve soruşturmalar için UYAP adımı
Bakanlık'tan geciken dava ve soruşturmalar için UYAP adımı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Alo Adalet 135" kapsamında yapılan başvuruların artık UYAP Vatandaş Portalı üzerinden elektronik ortamda da iletilebileceğini açıkladı. Yeni uygulamayla 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyalarındaki gecikmelere ilişkin talepler UYAP üzerinden gönderilebilecek. Uygulamanın devreye alınmasıyla başvuruların elektronik ortamdan nasıl yapılacağı vatandaşların gündeminde olacak.
Haber Giriş Tarihi: 04.10.2026 12:20
Haber Güncellenme Tarihi: 04.10.2026 12:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Alo Adalet 135" hattına ilişkin yeni uygulama hakkında bilgi verdi.
Vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, Alo Adalet 135 kapsamındaki başvuruların UYAP Vatandaş Portalı üzerinden de yapılabileceğini bildirdi.
5 yılı aşan dava dosyaları kapsama alındı
Yeni uygulamada dosyanın süresine ilişkin kriterler de açıklandı. Buna göre 5 yılı aşan dava dosyalarındaki gecikmelere ilişkin talepler elektronik ortamda iletilebilecek.
Vatandaşlar, ilgili dosyalarına yönelik başvurularını UYAP Vatandaş Portalı üzerinden gerçekleştirebilecek.
Soruşturmalarda süre 3 yıl
Uygulama yalnızca dava dosyalarını kapsamıyor. Bakanlığın açıkladığı sisteme göre 3 yılı aşan soruşturma dosyalarındaki gecikmeler için de UYAP üzerinden başvuru yapılabilecek.
Böylece Alo Adalet 135 kapsamında değerlendirilen belirli başvurular için elektronik kanal da kullanıma açılmış oldu.
Gürlek yargı hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı
Adalet Bakanı Gürlek, yargı hizmetlerinin etkinliği, verimliliği ve erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu alandaki çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bakanlık'tan geciken dava ve soruşturmalar için UYAP adımı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Alo Adalet 135" kapsamında yapılan başvuruların artık UYAP Vatandaş Portalı üzerinden elektronik ortamda da iletilebileceğini açıkladı. Yeni uygulamayla 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyalarındaki gecikmelere ilişkin talepler UYAP üzerinden gönderilebilecek. Uygulamanın devreye alınmasıyla başvuruların elektronik ortamdan nasıl yapılacağı vatandaşların gündeminde olacak.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Alo Adalet 135" hattına ilişkin yeni uygulama hakkında bilgi verdi.
Vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, Alo Adalet 135 kapsamındaki başvuruların UYAP Vatandaş Portalı üzerinden de yapılabileceğini bildirdi.
5 yılı aşan dava dosyaları kapsama alındı
Yeni uygulamada dosyanın süresine ilişkin kriterler de açıklandı. Buna göre 5 yılı aşan dava dosyalarındaki gecikmelere ilişkin talepler elektronik ortamda iletilebilecek.
Vatandaşlar, ilgili dosyalarına yönelik başvurularını UYAP Vatandaş Portalı üzerinden gerçekleştirebilecek.
Soruşturmalarda süre 3 yıl
Uygulama yalnızca dava dosyalarını kapsamıyor. Bakanlığın açıkladığı sisteme göre 3 yılı aşan soruşturma dosyalarındaki gecikmeler için de UYAP üzerinden başvuru yapılabilecek.
Böylece Alo Adalet 135 kapsamında değerlendirilen belirli başvurular için elektronik kanal da kullanıma açılmış oldu.
Gürlek yargı hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı
Adalet Bakanı Gürlek, yargı hizmetlerinin etkinliği, verimliliği ve erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu alandaki çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Çok Okunanlar