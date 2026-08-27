Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bakanlık harekete geçti: Çerkezmüsellim göletindeki balık ölümlerine inceleme
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Çerkezmüsellim göletinde su seviyesinin düşmesiyle balık ölümleri meydana geldi.
Bölgede yağışların yetersiz olması ve kuraklığın etkisiyle Çerkezmüsellim göletinde su seviyesi düştü.
Gölette balık ölümlerinin yaşanması üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı.
Balık ölümlerinin su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen miktarının azalmasından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.
Çok Okunanlar