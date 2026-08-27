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Bakanlık harekete geçti: Çerkezmüsellim göletindeki balık ölümlerine inceleme

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Çerkezmüsellim göletinde su seviyesinin düşmesiyle balık ölümleri meydana geldi.

Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:53
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 09:54
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlık harekete geçti: Çerkezmüsellim göletindeki balık ölümlerine inceleme

Bölgede yağışların yetersiz olması ve kuraklığın etkisiyle Çerkezmüsellim göletinde su seviyesi düştü.

Gölette balık ölümlerinin yaşanması üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

Balık ölümlerinin su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen miktarının azalmasından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

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