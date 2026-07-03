Bakan Uraloğlu açıkladı! İki kent arasındaki ulaşım hızlanacak
Bakan Uraloğlu açıkladı! İki kent arasındaki ulaşım hızlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ il programı kapsamında katıldığı AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda kentte devam eden ulaştırma yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Tekirdağ'a ulaştırma alanında bugüne kadar 123 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirterek yeni projelerin de hayata geçirileceğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 20:27
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 20:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale yönündeki bölünmüş yol projelerinin tamamlandığını ifade etti. D110 ve D100 kara yollarındaki çalışmaların da tamamlandığını belirten Uraloğlu, Hayrabolu yolu ile çeşitli çevre yolu projelerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Kavşak projelerinde yeni aşamaya geçildi
Uraloğlu, Kınalı'dan Tekirdağ yönüne uzanan güzergahta Çorlu Kavşağı ve Yeniçiftlik Kavşağı başta olmak üzere ulaşım açısından sorun yaşanan noktaları yerinde incelediklerini söyledi. Bu bölgeler için hazırlanan projelerin aşamalı olarak hayata geçirileceğini belirtti.
Velimeşe Köprülü Kavşağı için sözleşme süreci sürüyor
Velimeşe'de yapılacak köprülü kavşak projesini üstlendiklerini açıklayan Uraloğlu, ilgili ihalenin tamamlandığını ve sözleşme sürecinin devam ettiğini bildirdi. Sözleşmenin tamamlanmasının ardından projede yapım çalışmalarının başlayacağını ifade etti.
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Bakan Uraloğlu açıkladı! İki kent arasındaki ulaşım hızlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ il programı kapsamında katıldığı AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda kentte devam eden ulaştırma yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Tekirdağ'a ulaştırma alanında bugüne kadar 123 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirterek yeni projelerin de hayata geçirileceğini söyledi.
Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale yönündeki bölünmüş yol projelerinin tamamlandığını ifade etti. D110 ve D100 kara yollarındaki çalışmaların da tamamlandığını belirten Uraloğlu, Hayrabolu yolu ile çeşitli çevre yolu projelerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Kavşak projelerinde yeni aşamaya geçildi
Uraloğlu, Kınalı'dan Tekirdağ yönüne uzanan güzergahta Çorlu Kavşağı ve Yeniçiftlik Kavşağı başta olmak üzere ulaşım açısından sorun yaşanan noktaları yerinde incelediklerini söyledi. Bu bölgeler için hazırlanan projelerin aşamalı olarak hayata geçirileceğini belirtti.
Velimeşe Köprülü Kavşağı için sözleşme süreci sürüyor
Velimeşe'de yapılacak köprülü kavşak projesini üstlendiklerini açıklayan Uraloğlu, ilgili ihalenin tamamlandığını ve sözleşme sürecinin devam ettiğini bildirdi. Sözleşmenin tamamlanmasının ardından projede yapım çalışmalarının başlayacağını ifade etti.
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