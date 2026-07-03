SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Bakan Uraloğlu açıkladı! İki kent arasındaki ulaşım hızlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ il programı kapsamında katıldığı AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda kentte devam eden ulaştırma yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Tekirdağ'a ulaştırma alanında bugüne kadar 123 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirterek yeni projelerin de hayata geçirileceğini söyledi.

Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 20:27
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 20:29
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Uraloğlu açıkladı! İki kent arasındaki ulaşım hızlanacak

Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale yönündeki bölünmüş yol projelerinin tamamlandığını ifade etti. D110 ve D100 kara yollarındaki çalışmaların da tamamlandığını belirten Uraloğlu, Hayrabolu yolu ile çeşitli çevre yolu projelerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kavşak projelerinde yeni aşamaya geçildi

Uraloğlu, Kınalı'dan Tekirdağ yönüne uzanan güzergahta Çorlu Kavşağı ve Yeniçiftlik Kavşağı başta olmak üzere ulaşım açısından sorun yaşanan noktaları yerinde incelediklerini söyledi. Bu bölgeler için hazırlanan projelerin aşamalı olarak hayata geçirileceğini belirtti.

Velimeşe Köprülü Kavşağı için sözleşme süreci sürüyor

Velimeşe'de yapılacak köprülü kavşak projesini üstlendiklerini açıklayan Uraloğlu, ilgili ihalenin tamamlandığını ve sözleşme sürecinin devam ettiğini bildirdi. Sözleşmenin tamamlanmasının ardından projede yapım çalışmalarının başlayacağını ifade etti.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver