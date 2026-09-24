Bakan Şimşek istifa iddialarına ilişkin açıklama yaptı
Bakan Şimşek istifa iddialarına ilişkin açıklama yaptı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyada gündeme gelen istifa iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de Şimşek'in istifasını sunduğu veya bu yönde talepte bulunduğu yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM, söz konusu içerikleri yayan kişi ve hesaplar hakkında adli süreçlerin yürütüldüğünü açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 21:54
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 21:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında dolaşıma giren istifa iddialarına yanıt verdi.
Şimşek, açıklamasında, "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek'in açıklamasıyla birlikte istifa ettiği veya istifasını sunduğu yönündeki iddialara ilişkin doğrudan yanıt verilmiş oldu.
DMM'den istifa iddialarına açıklama
DMM de sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yayımladı. Merkez, Mehmet Şimşek'in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi bulunduğuna ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
DMM açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna' ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.
Adli süreç açıklaması
DMM, söz konusu paylaşımları yapan kişi ve hesaplara ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini de bildirdi.
Açıklamada, "Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir" denildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bakan Şimşek istifa iddialarına ilişkin açıklama yaptı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyada gündeme gelen istifa iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de Şimşek'in istifasını sunduğu veya bu yönde talepte bulunduğu yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM, söz konusu içerikleri yayan kişi ve hesaplar hakkında adli süreçlerin yürütüldüğünü açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında dolaşıma giren istifa iddialarına yanıt verdi.
Şimşek, açıklamasında, "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek'in açıklamasıyla birlikte istifa ettiği veya istifasını sunduğu yönündeki iddialara ilişkin doğrudan yanıt verilmiş oldu.
DMM'den istifa iddialarına açıklama
DMM de sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yayımladı. Merkez, Mehmet Şimşek'in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi bulunduğuna ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
DMM açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna' ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.
Adli süreç açıklaması
DMM, söz konusu paylaşımları yapan kişi ve hesaplara ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini de bildirdi.
Açıklamada, "Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir" denildi.
Çok Okunanlar