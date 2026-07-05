Bakan Kurum duyurdu! Depozito sisteminde kullanıcı sayısı 1,3 milyonu aştı
Bakan Kurum duyurdu! Depozito sisteminde kullanıcı sayısı 1,3 milyonu aştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulanmaya başlayan Depozito Yönetim Sistemi'nin ilk 5 günlük verilerini açıkladı. Bakan Kurum, vatandaşların 7 milyon 621 bin 974 içecek ambalajını DOA makinelerine teslim ettiğini, sisteme kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyon 385 bin 673'e ulaştığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 05.07.2026 15:33
Haber Güncellenme Tarihi: 05.07.2026 15:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen Beykoz Belediyesi Tapu Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, Depozito Yönetim Sistemi'nin kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Kurum, sadece 5 günde 7 milyon 600 binden fazla içecek ambalajının sisteme kazandırıldığını ifade etti.
Yıllık hedef 25 milyar ambalaj
Bakan Kurum, sistemin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından yıllık yaklaşık 25 milyar ambalajın toplanmasının hedeflendiğini söyledi. Bu sayede Türkiye ekonomisine yıllık 30 milyar liralık katkı sağlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.
Her iade edilen şişe için 1 lira
Depozito Yönetim Sistemi kapsamında vatandaşlar, uygun içecek ambalajlarını DOA makinelerine teslim ederek her şişe için 1 lira depozito bedeli alabiliyor. Toplanan ambalajlar geri dönüşüm sürecine dahil edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.
Kurum, Saygıdeğer Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası ölçekte örnek gösterilen bir projeye dönüştüğünü belirterek, Depozito Yönetim Sistemi'nin bu sürecin önemli adımlarından biri olduğunu ifade etti.
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Bakan Kurum duyurdu! Depozito sisteminde kullanıcı sayısı 1,3 milyonu aştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulanmaya başlayan Depozito Yönetim Sistemi'nin ilk 5 günlük verilerini açıkladı. Bakan Kurum, vatandaşların 7 milyon 621 bin 974 içecek ambalajını DOA makinelerine teslim ettiğini, sisteme kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyon 385 bin 673'e ulaştığını bildirdi.
Bakan Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen Beykoz Belediyesi Tapu Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, Depozito Yönetim Sistemi'nin kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Kurum, sadece 5 günde 7 milyon 600 binden fazla içecek ambalajının sisteme kazandırıldığını ifade etti.
Yıllık hedef 25 milyar ambalaj
Bakan Kurum, sistemin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından yıllık yaklaşık 25 milyar ambalajın toplanmasının hedeflendiğini söyledi. Bu sayede Türkiye ekonomisine yıllık 30 milyar liralık katkı sağlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.
Her iade edilen şişe için 1 lira
Depozito Yönetim Sistemi kapsamında vatandaşlar, uygun içecek ambalajlarını DOA makinelerine teslim ederek her şişe için 1 lira depozito bedeli alabiliyor. Toplanan ambalajlar geri dönüşüm sürecine dahil edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.
Kurum, Saygıdeğer Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası ölçekte örnek gösterilen bir projeye dönüştüğünü belirterek, Depozito Yönetim Sistemi'nin bu sürecin önemli adımlarından biri olduğunu ifade etti.
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