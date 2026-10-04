Bakan Kurum duyurdu! Deniz süpürgeleri devreye alındı
Bakan Kurum duyurdu! Deniz süpürgeleri devreye alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Fethiye’de deniz süpürgeleri ile atık alım gemisinin devreye alındığını açıkladı. Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen proje kapsamında deniz süpürgeleri yüzeydeki atıkları temizlerken, DERİA adı verilen atık alım gemisi teknelerden kaynaklanan atıkları denize ulaşmadan topluyor. Uygulamayla deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar Fethiye’de sürdürülecek.
Haber Giriş Tarihi: 04.10.2026 14:04
Haber Güncellenme Tarihi: 04.10.2026 14:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından deniz süpürgeleri ile atık alım gemisinin çalışmalarına ilişkin görüntüler paylaştı.
Kurum, paylaşımında, "Fethiye'nin mavisi emin ellerde. Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor, DERİA tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor" ifadelerini kullandı.
Deniz yüzeyindeki atıklar temizleniyor
Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında hizmete alınan deniz süpürgeleri, deniz yüzeyinde biriken atıkların toplanmasında kullanılıyor.
Sistemle yüzeydeki atıkların denizden uzaklaştırılması ve kirliliğin azaltılması amaçlanıyor.
DERİA tekne atıklarını topluyor
Çalışmalar kapsamında kullanılan DERİA atık alım gemisi ise teknelerden kaynaklanan atıkların toplanmasını sağlıyor.
Atıkların denize ulaşmadan alınmasıyla deniz kirliliğinin kaynağında önlenmesine yönelik çalışma yürütülüyor.
Sıfır Atık Mavi kapsamında yürütülüyor
Fethiye’de devreye alınan sistem, Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında faaliyet gösteriyor.
Bakan Kurum, projeye ilişkin paylaşımında, "Sıfır Atık Mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak" ifadesine yer verdi.
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Bakan Kurum duyurdu! Deniz süpürgeleri devreye alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Fethiye’de deniz süpürgeleri ile atık alım gemisinin devreye alındığını açıkladı. Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen proje kapsamında deniz süpürgeleri yüzeydeki atıkları temizlerken, DERİA adı verilen atık alım gemisi teknelerden kaynaklanan atıkları denize ulaşmadan topluyor. Uygulamayla deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar Fethiye’de sürdürülecek.
Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından deniz süpürgeleri ile atık alım gemisinin çalışmalarına ilişkin görüntüler paylaştı.
Kurum, paylaşımında, "Fethiye'nin mavisi emin ellerde. Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor, DERİA tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor" ifadelerini kullandı.
Deniz yüzeyindeki atıklar temizleniyor
Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında hizmete alınan deniz süpürgeleri, deniz yüzeyinde biriken atıkların toplanmasında kullanılıyor.
Sistemle yüzeydeki atıkların denizden uzaklaştırılması ve kirliliğin azaltılması amaçlanıyor.
DERİA tekne atıklarını topluyor
Çalışmalar kapsamında kullanılan DERİA atık alım gemisi ise teknelerden kaynaklanan atıkların toplanmasını sağlıyor.
Atıkların denize ulaşmadan alınmasıyla deniz kirliliğinin kaynağında önlenmesine yönelik çalışma yürütülüyor.
Sıfır Atık Mavi kapsamında yürütülüyor
Fethiye’de devreye alınan sistem, Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında faaliyet gösteriyor.
Bakan Kurum, projeye ilişkin paylaşımında, "Sıfır Atık Mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak" ifadesine yer verdi.
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